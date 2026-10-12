Thống kê trận đấu Pakhtakor 1-1 Al-Qadisiyah FC: Hai đội chia điểm

Trong đội hình U17 nữ Việt Nam vừa giành quyền tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U17 nữ châu Á 2027, có tới 18 cầu thủ trưởng thành từ các đội dự tuyển nữ trẻ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy vai trò của công tác đào tạo dài hạn trong việc xây dựng lực lượng kế cận.