Tottenham gặp trở ngại lớn với tiền đạo đang thăng hoa tại Benfica

Tottenham từng dành sự quan tâm cho Vangelis Pavlidis trong kỳ chuyển nhượng hè, thời điểm Benfica được cho là định giá tiền đạo 27 tuổi khoảng 40 triệu euro, tương đương 34 triệu bảng. Tuy nhiên, phong độ nổi bật của chân sút này cùng những điều chỉnh trong hợp đồng khiến thương vụ trở nên phức tạp hơn.

Pavlidis đang có khởi đầu mùa giải ấn tượng với 8 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 8 trận tại giải quốc nội. Trung bình cứ 58 phút, ngôi sao người Hy Lạp lại trực tiếp đóng góp vào một bàn thắng. Hồi tháng 8, cầu thủ này cũng được vinh danh là "Tiền đạo xuất sắc nhất tháng" của giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Vangelis Pavlidis trong màu áo Benfica

Thành tích hiện tại nối dài phong độ ổn định của Pavlidis trong hai mùa giải trước, khi anh lần lượt ghi 30 và 29 bàn. Khả năng săn bàn cùng sự ổn định giúp chân sút sinh năm 1998 tiếp tục thu hút sự chú ý từ các đội bóng lớn.

Dù vậy, Tottenham khó có thể dễ dàng đưa mục tiêu này về London trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Benfica được cho là đã nâng điều khoản giải phóng hợp đồng lên 85 triệu bảng, đồng thời cân nhắc gia hạn để giữ chân tiền đạo chủ lực sau năm 2029.

Bản thân Pavlidis từng bày tỏ mong muốn thử sức tại Premier League, nhưng đến thời điểm hiện tại cầu thủ này vẫn chưa cho thấy những dấu hiệu muốn rời Lisbon. Trong bối cảnh Benfica không có ý định để trụ cột ra đi dễ dàng, Tottenham sẽ phải cân nhắc kỹ khả năng theo đuổi thương vụ.

Benfica không có ý định chia tay Pavlidis trong kỳ chuyển nhượng vào tháng 1/2027

Bổ sung tiền đạo đang là một trong những ưu tiên của Tottenham trước kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027. Nếu không thể đạt thỏa thuận với Benfica, đội bóng thành London có thể chuyển hướng sang những mục tiêu phù hợp hơn về chi phí và khả năng đàm phán.

Endrick là một trong những cái tên được nhắc đến, tiền đạo trẻ người Brazil sở hữu tiềm năng phát triển lớn và có thể trở thành phương án đầu tư dài hạn cho hàng công Spurs. Dẫu vậy, khả năng tiếp cận cầu thủ này còn phụ thuộc vào tình hình tại Real Madrid cũng như các điều kiện của thương vụ.

Tiền đạo Endrick của Real Madrid cũng đang được Tottenham đưa vào tầm ngắm

Một lựa chọn giàu kinh nghiệm hơn là Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace. Chân sút người Pháp được cho là có thể cân nhắc ra đi trong tháng 1, qua đó mở ra cơ hội để Tottenham bổ sung một tiền đạo đã có kinh nghiệm thi đấu tại Premier League. Dù vậy, cả Endrick lẫn Mateta đều có những trở ngại riêng, Tottenham cần đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn, mức phí chuyển nhượng và điều kiện hợp đồng trước khi đưa ra quyết định.

Phong độ ấn tượng của Pavlidis giúp cầu thủ người Hy Lạp trở thành mục tiêu đáng chú ý, nhưng mức phí 85 triệu bảng cùng lập trường của Benfica lại là những rào cản lớn cho thương vụ này. Chính vì vậy, thay vì đặt toàn bộ kỳ vọng vào một mục tiêu, Tottenham có thể phải chuẩn bị nhiều phương án để tăng cường hàng công trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027.