Diễn biến Arsenal vs Lille

Arsenal sẽ tiếp đón Lille ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League. Ảnh: X.

Thầy trò Mikel Arteta bước vào trận đấu với tâm lý vô cùng thoải mái sau thắng lợi 1-0 ngay trên sân của Napoli ở lượt trận đầu tiên, qua đó nối dài chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp tại vòng phân hạng Champions League.

Dù đương kim vô địch Ngoại hạng Anh vừa lội ngược dòng hạ Leeds United với tỷ số 2-1 vào cuối tuần qua, hệ thống phòng ngự của Arsenal vẫn bộc lộ đôi chút chệch choạc khi thủng lưới 6 bàn trong 3 trận gần nhất.

Về lực lượng, "Pháo thủ" sẽ thiếu vắng William Saliba, Piero Hincapie và Christos Tzolis vì chấn thương, tuy nhiên sự trở lại sung mãn của Declan Rice cùng Kai Havertz là điểm tựa lớn cho tuyến trên.

Bên kia chiến tuyến, Lille đã trải qua trận mở màn tiếc nuối khi để Real Betis ngược dòng thắng 3-2 trên sân nhà trong thế thiếu người. Dù đoàn quân của Davide Ancelotti đang chơi khởi sắc tại Ligue 1 để áp sát ngôi đầu, việc thi đấu xa nhà ở cúp châu Âu vẫn là “cơn ác mộng”.

Đại diện nước Pháp toàn thua cả 8 chuyến làm khách gần nhất mỗi khi chạm trán các câu lạc bộ Anh, với lần ca khúc khải hoàn gần nhất diễn ra từ tận năm 2002.

Khó khăn càng thêm chồng chất với Lille khi đại diện Ligue 1 khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. Tiền vệ Ethan Mbappe vừa nhận án treo giò vừa dính chấn thương, còn Tiago Santos và Hamza Igamane tiếp tục ngồi ngoài.

Dù trung vệ Nathan Ngoy kịp tái xuất, Lille khó lòng đứng vững bởi sức ép nghẹt thở tại Emirates. Đây sẽ là thời cơ lý tưởng để Arsenal giành trọn 3 điểm trong lần đầu tiên hai đội chạm trán ở đấu trường châu lục.

Highlights Arsenal 2-1 Leeds Tối 10/10, Arsenal vượt qua Leeds với tỷ số 2-1 tại vòng 6 Premier League 2026/27.