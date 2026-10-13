Lịch sử 4 trận đối đầu Atletico Madrid vs MU: Từ cú đúp của Futre đến nỗi đau Ronaldo tại Old Trafford

Atletico Madrid vs MU: Quỷ đỏ chưa từng thắng ở các trận chính thức

Trước cuộc tái ngộ tại Champions League 2026/27, Atletico Madrid và Manchester United đã có 4 lần chạm trán chính thức ở đấu trường châu Âu. Thành tích hoàn toàn nghiêng về đội bóng thủ đô Tây Ban Nha với 2 chiến thắng và 2 trận hòa.

Atletico ghi tổng cộng 6 bàn, trong khi MU chỉ có 2 lần đưa bóng vào lưới đối thủ. Đáng chú ý, cả hai cuộc đối đầu loại trực tiếp trước đây đều kết thúc với việc đại diện LaLiga giành quyền đi tiếp.

Lần đầu gặp nhau diễn ra năm 1991 tại Cúp C2 châu Âu, trước khi hai đội tái ngộ ở vòng 1/8 Champions League mùa 2021/22. Những cuộc chạm trán ấy đều để lại dấu ấn đặc biệt đối với người hâm mộ Quỷ đỏ.

Bên cạnh 4 trận chính thức, hai đội còn có 2 cuộc giao hữu trong các năm 2022 và 2026. Tuy nhiên, lịch sử tại đấu trường UEFA mới là cơ sở quan trọng để đánh giá thành tích đối đầu giữa Atletico và MU.

Atletico Madrid vs MU năm 1991: Paulo Futre lập cú đúp, Quỷ đỏ thua 0-3

Ngày 23/10/1991, Atletico Madrid tiếp đón Manchester United tại lượt đi vòng hai Cúp C2 châu Âu. Khi đó, MU đang là nhà đương kim vô địch giải đấu, còn Atletico sở hữu đội hình giàu chất lượng dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Aragonés.

Paulo Futre trở thành nhân vật nổi bật nhất trận đấu. Ngôi sao người Bồ Đào Nha mở tỷ số ở phút 32, trước khi ghi thêm bàn thắng thứ hai ở phút 86 để đưa Atletico đến gần chiến thắng.

Chỉ hai phút sau, Manolo tiếp tục lập công, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà. Khoảng cách ba bàn khiến MU gặp bất lợi rất lớn trước trận lượt về tại Old Trafford.

Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau trong một trận đấu chính thức, nhưng Atletico đã nhanh chóng tạo ra ưu thế. Cú đúp của Futre trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ.

MU vs Atletico Madrid năm 1991: Mark Hughes ghi bàn, Schuster dập tắt hy vọng

Ngày 6/11/1991, Manchester United trở lại Old Trafford với mục tiêu lật ngược thất bại 0-3 ở trận lượt đi. Đội bóng của HLV Alex Ferguson cần một chiến thắng cách biệt để tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch Cúp C2.

Hy vọng sớm xuất hiện khi Mark Hughes ghi bàn ngay phút thứ 4. Bàn thắng giúp MU có được khởi đầu thuận lợi và tạo sức ép đáng kể lên hàng phòng ngự Atletico.

Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha đã giữ được sự bình tĩnh. Phút 68, Bernd Schuster ghi bàn gỡ hòa 1-1, khiến nhiệm vụ của MU trở nên gần như bất khả thi.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, Atletico giành chiến thắng chung cuộc 4-1 sau hai lượt trận. Đây là lần đầu tiên đội bóng thủ đô Tây Ban Nha loại MU khỏi một giải đấu châu Âu, mở đầu cho chuỗi thành tích đối đầu thuận lợi sau này.

Atletico Madrid vs MU năm 2022: João Félix mở tỷ số, Elanga cứu Quỷ đỏ

Sau hơn ba thập kỷ, Atletico Madrid và Manchester United tái ngộ tại vòng 1/8 Champions League 2021/22. Trận lượt đi diễn ra ngày 23/2/2022 trên sân Metropolitano, nơi đội bóng của Diego Simeone tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho đại diện nước Anh.

João Félix sớm đưa Atletico vượt lên ở phút thứ 7 bằng một pha đánh đầu chính xác. Bàn thắng giúp đội chủ nhà triển khai lối chơi phòng ngự chặt chẽ quen thuộc, đồng thời buộc MU phải tìm cách đẩy cao đội hình.

Trong phần lớn thời gian trận đấu, Quỷ đỏ gặp khó khăn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt của Atletico. Cristiano Ronaldo không thể tạo ra khác biệt như kỳ vọng, còn các phương án tấn công của MU thiếu sự hiệu quả.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 80 khi Anthony Elanga ghi bàn gỡ hòa 1-1, chỉ năm phút sau khi được tung vào sân. Bàn thắng giúp MU tránh thất bại trên đất Tây Ban Nha và giữ lại hy vọng trước trận lượt về.

MU vs Atletico Madrid năm 2022: Renan Lodi gieo sầu tại Old Trafford

Ngày 15/3/2022, Manchester United tiếp đón Atletico Madrid tại Old Trafford trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Sau kết quả hòa 1-1 ở lượt đi, cả hai đội đều có cơ hội giành quyền vào tứ kết.

MU nhập cuộc với quyết tâm lớn, nhưng Atletico cho thấy bản lĩnh trong những trận đấu loại trực tiếp. Đội khách tổ chức phòng ngự tập trung, duy trì cự ly đội hình hợp lý và tận dụng những thời điểm đối phương để lộ khoảng trống.

Phút 41, Renan Lodi ghi bàn đưa Atletico vượt lên dẫn trước. Bàn thắng trở thành bước ngoặt quan trọng khi MU buộc phải gia tăng sức ép trong phần còn lại của trận đấu.

Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội không thể tìm được bàn gỡ, khiến MU nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà. Atletico giành chiến thắng chung cuộc 2-1, lần thứ hai trong lịch sử loại Quỷ đỏ khỏi một giải đấu châu Âu.

Đối với MU, đây là một trong những thất bại đáng tiếc tại Champions League giai đoạn gần đây. Còn với Atletico, chiến thắng tại Old Trafford tiếp tục khẳng định khả năng tổ chức phòng ngự và bản lĩnh của đội bóng dưới thời Simeone.

Nhận định Atletico Madrid vs MU: Simeone tiếp tục là thử thách lớn

Atletico Madrid bước vào màn tái ngộ với phong độ ấn tượng. Sau thất bại 1-2 trước Liverpool tại Champions League, đội bóng Tây Ban Nha thắng liên tiếp 4 trận trên mọi đấu trường, trong đó có chiến thắng 2-1 trước Real Madrid.

Trong 5 trận gần nhất, Atletico ghi 12 bàn và chỉ nhận 4 bàn thua. Hàng công duy trì hiệu quả tốt, còn hệ thống phòng ngự tiếp tục là nền tảng quan trọng giúp thầy trò Diego Simeone kiểm soát các thời điểm quyết định.

Manchester United lại đang trải qua giai đoạn khó khăn. Đội bóng của Michael Carrick chỉ có 6 điểm sau 6 vòng Premier League, đồng thời trải qua 4 trận chính thức liên tiếp không thắng. Trận hòa 1-1 trước Tottenham mới đây tiếp tục cho thấy những hạn chế trong khả năng bảo vệ lợi thế.

Bruno Fernandes vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc điều phối tấn công, còn Bryan Mbeumo có thể tạo đột biến bằng tốc độ và khả năng di chuyển. Tuy nhiên, MU cần cải thiện sự chắc chắn ở khu vực giữa sân nếu không muốn tiếp tục gặp khó trước lối chơi giàu tính tổ chức của Atletico.

Dự đoán số bàn thắng Atletico Madrid vs MU

Atletico Madrid ghi trung bình 2,4 bàn mỗi trận trong 5 trận gần nhất, nhưng các cuộc đối đầu trước đây với MU thường không xuất hiện quá nhiều bàn thắng.

Trong 4 lần gặp nhau chính thức, hai đội ghi tổng cộng 8 bàn, tương đương 2 bàn mỗi trận. Riêng hai cuộc chạm trán tại Champions League năm 2022 chỉ xuất hiện 3 bàn thắng.

Với cách tổ chức phòng ngự của Atletico và những vấn đề trong khâu tấn công của MU, trận đấu sắp tới có thể tiếp tục được quyết định bởi những khoảnh khắc cá nhân.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Tình hình lực lượng Atletico Madrid vs MU

Atletico Madrid có lực lượng tương đối đầy đủ, tạo điều kiện để HLV Simeone duy trì bộ khung quen thuộc. Sự hiện diện của Julián Álvarez, Alexander Sørloth cùng các cầu thủ tuyến giữa giúp đội chủ nhà có nhiều phương án tiếp cận khung thành.

MU cần đặc biệt chú ý đến tình trạng nhân sự trước trận. Những vấn đề thể lực của Kobbie Mainoo và Luke Shaw đã được ghi nhận sau trận gặp Tottenham, trong khi Matthijs de Ligt có tín hiệu tích cực về khả năng trở lại.

Phong độ và lịch sử đối đầu Atletico Madrid vs MU

Atletico Madrid thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn và chỉ để thủng lưới 4 lần. Manchester United thắng 1, hòa 2 và thua 2, ghi 8 bàn nhưng nhận 6 bàn thua.

Lịch sử cũng đang ủng hộ đại diện Tây Ban Nha. Atletico bất bại cả 4 lần gặp MU tại các giải đấu UEFA, trong đó có hai chiến thắng mang tính quyết định ở vòng loại trực tiếp.

Dự đoán tỷ số Atletico Madrid vs MU

Atletico Madrid đang có nhiều lợi thế hơn nhờ phong độ ổn định, khả năng tổ chức lối chơi và sự tự tin từ những lần đối đầu trước đây. MU vẫn đủ sức tạo ra cơ hội, nhưng cần cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự để tránh lặp lại những thất bại trong quá khứ.

Nếu kiểm soát tốt khu vực giữa sân và hạn chế những pha phản công của Quỷ đỏ, Atletico có nhiều cơ sở để giành chiến thắng trên sân Metropolitano.

Dự đoán tỷ số: Atletico Madrid 2-1 MU.