MU vẫn loay hoay với tuyến giữa 155 triệu bảng

Tielemans có khả năng chuyền bóng và tổ chức tốt, nhưng việc đá cạnh Mainoo khiến MU thiếu tốc độ và khả năng bao phủ khi mất bóng.

MU bước vào mùa hè với một nhu cầu khá rõ: làm mới tuyến giữa. Casemiro không còn nằm trong kế hoạch lâu dài, trong khi đội bóng mùa trước nhiều lần gặp vấn đề khi phải kiểm soát khoảng trống trước hàng thủ và duy trì cường độ trong cả trận.

Michael Carrick vì thế cần thêm những tiền vệ có thể vừa hỗ trợ triển khai bóng, vừa cải thiện khả năng tranh chấp. MU đáp lại bằng một kỳ chuyển nhượng mạnh tay khi đưa về Youri Tielemans, Andrey Santos và Carlos Baleba với tổng chi phí khoảng 155 triệu bảng.

Tuy nhiên, sau 6 vòng Premier League, câu hỏi cũ vẫn chưa có lời giải rõ ràng: đâu là bộ đôi tiền vệ phù hợp nhất với MU?

Tielemans đang trở thành cái tên cho thấy rõ nhất sự lúng túng đó.

Ba tân binh nhưng công thức vẫn chưa rõ

Nếu xét riêng năng lực, việc MU mua Tielemans không khó hiểu. Tiền vệ người Bỉ đã có nhiều năm chơi bóng tại Premier League, xử lý bóng tốt, chuyền bóng có ý đồ và đủ khả năng kéo nhịp trận đấu theo cách Carrick mong muốn.

Điểm mạnh của Tielemans đặc biệt hữu ích khi MU cần thoát pressing hoặc đưa bóng qua tuyến giữa. Anh có thể nhận bóng trong không gian hẹp, xoay trở rồi thực hiện những đường chuyền hướng lên phía trước thay vì chỉ luân chuyển an toàn sang hai biên.

Vấn đề chỉ xuất hiện khi Tielemans được đặt vào cấu trúc chung của đội bóng.

Anh không phải mẫu tiền vệ phòng ngự thuần túy, cũng không nổi bật ở tốc độ hay khả năng bao phủ không gian lớn. Khi đá cạnh Kobbie Mainoo, MU có hai cầu thủ đều thích nhận bóng và tổ chức lối chơi, nhưng lại thiếu một người đủ cơ động để liên tục tranh chấp, thu hồi bóng rồi lấp khoảng trống phía sau.

MU chi khoảng 155 triệu bảng cho ba tiền vệ mới trong mùa hè, nhưng Carrick vẫn chưa xác định được bộ khung ổn định ở khu trung tuyến.

Gary Neville chỉ ra điều này sau trận gặp Tottenham. Cựu hậu vệ MU cho rằng Mainoo và Tielemans khó tạo thành một cặp tiền vệ đủ cân bằng ở Premier League, nhất là trong những trận đấu có tốc độ cao và đòi hỏi khả năng tranh chấp liên tục.

Sự khác biệt càng dễ thấy khi Baleba vào sân. Tiền vệ này đem đến sức mạnh, khả năng đeo bám và phạm vi hoạt động rộng hơn, những phẩm chất mà MU còn thiếu khi Tielemans và Mainoo chơi cùng nhau.

Vấn đề nằm ở chỗ MU đã chi rất nhiều tiền nhưng Carrick vẫn phải lựa chọn giữa những đặc tính khác nhau. Tielemans mạnh ở chuyền bóng, Mainoo giỏi giữ bóng và thoát pressing, còn Baleba đem lại thể lực cùng khả năng tranh chấp.

Ba cầu thủ đều có giá trị, nhưng sự kết hợp giữa họ vẫn chưa tạo ra một tuyến giữa hoàn chỉnh.

Trận hòa Tottenham càng khiến câu chuyện này nổi bật. MU dẫn bàn, được chơi hơn người từ phút 78 nhưng vẫn không kiểm soát được phần còn lại của trận đấu, để đối thủ tiếp tục gây sức ép và ghi bàn gỡ trong thời gian bù giờ.

Với một đội bóng vừa chi hơn 150 triệu bảng cho tuyến giữa, việc không thể làm chậm trận đấu khi đang có lợi thế quân số rõ ràng là điều khó bỏ qua.

Vấn đề không chỉ nằm ở Tielemans

Sẽ thiếu công bằng nếu xem Tielemans là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa MU chưa vận hành tốt. Anh mới chỉ là một phần trong câu chuyện rộng hơn về cách CLB xây dựng đội hình.

MU bước vào kỳ chuyển nhượng với nhiều mục tiêu ở hàng tiền vệ nhưng không phải phương án ưu tiên nào cũng được hoàn tất. Đội bóng phải thay đổi kế hoạch trong quá trình đàm phán trước khi kết thúc mùa hè bằng ba bản hợp đồng mới.

Điều đó giúp Carrick có nhiều lựa chọn hơn, nhưng chưa chắc giúp ông có một cấu trúc tốt hơn.

Baleba đem lại sức mạnh và khả năng tranh chấp tốt hơn, qua đó mở ra một phương án khác cho Carrick ở những trận đấu có cường độ cao.

Nhà báo Henry Winter của The Times cho rằng MU đang trả giá cho cách phân bổ ngân sách chưa hợp lý. Theo ông, Tielemans có chất lượng khi cầm bóng nhưng không phải mẫu cầu thủ có thể giải quyết vấn đề phòng ngự ở trung tuyến, còn việc sử dụng anh có thể khiến Mainoo phải nhận thêm trách nhiệm mỗi khi đội mất bóng.

Đó cũng là lý do Baleba có thể phù hợp hơn trong những trận đấu cần sức mạnh và khả năng che chắn. Tuy nhiên, nếu cứ phải thay đổi nhân sự tùy từng hoàn cảnh để bù cho thiếu hụt của người khác, điều đó cũng cho thấy tuyến giữa MU chưa thật sự có một bộ khung ổn định.

Câu chuyện vì thế không nên chỉ dừng ở việc Tielemans chơi tốt hay dở.

Điều đáng bàn hơn là MU đã dành phần lớn ngân sách mùa hè cho một khu vực nhưng vẫn chưa giải quyết được sự cân bằng của toàn đội. Trong khi đó, hàng thủ vẫn còn những vị trí thiếu chiều sâu hoặc phụ thuộc vào các cầu thủ không duy trì được trạng thái ổn định trong thời gian dài.

Đây là vấn đề MU từng gặp nhiều lần sau thời Sir Alex Ferguson. Đội bóng thường dồn tiền để vá một khu vực, rồi chỉ một hoặc hai mùa sau lại phải chuyển sang sửa một khu vực khác.

Có thời điểm MU ưu tiên hàng công, sau đó chuyển sang trung vệ, rồi tiền vệ. Mỗi kỳ chuyển nhượng đều có những bản hợp đồng đắt giá, nhưng đội hình hiếm khi tạo được cảm giác đã hoàn thiện về cấu trúc.

Tielemans vì thế chưa thể bị xem là một bản hợp đồng thất bại. Quãng thời gian từ đầu mùa đến nay là quá ngắn để đưa ra kết luận như vậy, nhất là khi anh vẫn cho thấy những phẩm chất phù hợp với một đội bóng muốn kiểm soát bóng nhiều hơn.

Nhưng trường hợp của Tielemans đặt ra câu hỏi về cách MU tuyển dụng cầu thủ.

Một bản hợp đồng tốt không chỉ được đánh giá bằng năng lực cá nhân, mà còn bởi khả năng giúp những người xung quanh chơi tốt hơn. Tielemans có thể giúp MU luân chuyển bóng, Baleba đem lại sức mạnh, còn Mainoo có khả năng giữ bóng và thoát pressing.

Carrick đang có nhiều công cụ hơn mùa trước. Điều ông chưa có là một sự kết hợp đủ ổn định để MU vừa kiểm soát bóng, vừa đứng vững khi mất bóng.

Sau 155 triệu bảng, đó mới là điều khiến kỳ chuyển nhượng của MU bị đặt dấu hỏi. Tielemans không phải vấn đề duy nhất, nhưng anh đang khiến sự thiếu cân bằng ấy lộ ra rõ hơn.