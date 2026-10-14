Thống kê trận đấu Lens 0-2 Sporting CP: Issa Doumbia tỏa sáng, Sporting CP giành trọn 3 điểm

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hai trận giao hữu tại giải quốc tế năm 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 15.11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là bước chuẩn bị quan trọng của thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới VCK Asian Cup 2027.