Arsenal tưởng như sẽ nối dài mạch thắng khi tiền vệ Eberechi Eze tận dụng sai lầm của hậu vệ Lewis Hall để mở tỷ số ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, thế trận đảo chiều sau giờ nghỉ, khi Newcastle vùng lên mạnh mẽ và liên tiếp chọc thủng lưới đội đầu bảng.

Bước ngoặt đến từ sai lầm của tiền vệ Martin Odegaard, giúp Newcastle tổ chức pha phản công để Harvey Barnes gỡ hòa ở phút 49. Bàn thắng này còn đánh dấu cột mốc đáng nhớ với tiền đạo người Anh, khi anh cán mốc 100 pha lập công trong sự nghiệp.

Hưng phấn sau bàn gỡ, Newcastle tiếp tục gây sức ép và vượt lên dẫn 2-1 ở phút 62. Từ tình huống phạt góc, hậu vệ Dan Burn đánh đầu đưa bóng vào khu vực nguy hiểm, tạo điều kiện để trung vệ Malick Thiaw dứt điểm cận thành.

Chỉ trong 13 phút, Newcastle đã ghi 2 bàn, điều chưa đội bóng nào làm được trước Arsenal trong một trận Ngoại hạng Anh mùa này. Hàng thủ vốn là điểm tựa của thầy trò HLV Mikel Arteta bất ngờ chao đảo, trong khi thủ môn David Raya còn phải rời sân vì chấn thương vai sau pha va chạm với William Osula.

Tưởng chừng phải nhận thất bại thứ 2 từ đầu mùa, Arsenal kịp thoát hiểm nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Madueke. Phút 78, tiền đạo người Anh nhận bóng từ Odegaard, ngoặt vào trung lộ rồi sút chân trái. Thủ môn Lukas Hornicek chạm được tay nhưng không thể ngăn bóng đi vào lưới, giúp đội khách gỡ hòa 2-2.

Diễn biến căng thẳng trong trận Arsenal hòa Newcastle 2-2 ở vòng 11 Ngoại hạng Anh. Ảnh: The Sun.

Newcastle tiếp tục gây sức ép trong những phút còn lại, nhưng không thể tái lập chiến thắng trước Arsenal trên sân nhà. Đội bóng của HLV Matthias Jaissle đành chấp nhận chia điểm, dù đã tiến rất gần đến màn ngược dòng trọn vẹn.

Kết quả này khiến Arsenal lần đầu hòa tại Ngoại hạng Anh 2026-2027, sau khi thắng 9 và thua 1 trong 10 vòng trước đó. Đội bóng thành London cũng chấm dứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp mà không để thủng lưới, đồng thời nhận 2 bàn thua trong cùng một trận lần đầu mùa này.

Arsenal hiện dẫn đầu với 28 điểm, hơn đội nhì bảng Brighton 6 điểm sau 11 vòng tại Ngoại hạng Anh, nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Trước mắt, thầy trò HLV Arteta tiếp Borussia Dortmund tại Champions League lúc 3h ngày 25/11, trước khi chạm trán Man City ở vòng 12 Ngoại hạng Anh lúc 23h30 ngày 29/11 (giờ Hà Nội).