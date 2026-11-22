Chelsea tưởng như có khởi đầu thuận lợi khi tiền đạo Emmanuel Emegha ghi bàn mở tỷ số ở phút 25. Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ nhà chỉ kéo dài gần 3 phút trước khi Noah Okafor gỡ hòa, mở màn cuộc lội ngược dòng đầy bất ngờ của Leeds.

Bàn thắng của Okafor cũng phơi bày những vấn đề trong hệ thống phòng ngự Chelsea. Đội bóng do HLV Xabi Alonso dẫn dắt liên tục để đối phương khai thác khoảng trống, trong khi hàng công không thể tạo đủ sức ép để giành lại thế trận.

Sang hiệp 2, Leeds vượt lên nhờ quả phạt đền thành công của tiền đạo Dominic Calvert-Lewin. Okafor sau đó hoàn tất cú đúp, trước khi tiền vệ Brenden Aaronson ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 ở phút bù giờ, khép lại một trong những trận thua nặng nề nhất của Chelsea từ đầu mùa.

Leeds lần đầu thắng Chelsea tại Stamford Bridge kể từ năm 1999. Ảnh: AFP.

Chiến thắng này giúp Leeds lần đầu ca khúc khải hoàn tại Stamford Bridge kể từ năm 1999, chấm dứt gần 27 năm không thể đánh bại Chelsea trên sân đối phương.

Chiều ngược lại, đây cũng là thất bại thứ 100 trên sân nhà của Chelsea trong lịch sử Ngoại hạng Anh, theo thống kê của Opta.

Chelsea thua trận thứ 100 trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: Shutterstock Editorial.

Thất bại càng khó nuốt trôi với đội chủ sân Stamford Bridge khi họ mất tiền vệ Moises Caicedo vì chấn thương ngay trong hiệp 1. Tuyển thủ Ecuador phải rời sân từ phút 22 sau một pha tiếp đất không thuận lợi, khiến tuyến giữa Chelsea thiếu đi một trong những cầu thủ quan trọng nhất.

Sự thất vọng còn hiện rõ sau tiếng còi mãn cuộc. Trong khi nhiều đồng đội tiến đến cảm ơn những CĐV còn nán lại trên khán đài, tiền vệ tấn công Cole Palmer từ chối tham gia, dù được Joao Pedro và một thành viên Ban huấn luyện nhắc nhở. Cầu thủ người Anh tỏ ra bực bội, trao đổi ngắn với đồng đội rồi đi thẳng vào đường hầm.

Trên khán đài, nhiều CĐV Chelsea cũng không giấu được sự tức giận, liên tục la ó khi đội nhà phải nhận thất bại thứ 3 trong 4 vòng gần nhất.

Thất vọng với màn trình diễn của đội nhà, nhiều cổ động viên Chelsea đã ồ ạt rời khỏi Stamford Bridge vào khoảng phút thứ 85 của trận đấu. Ảnh: Premier League.

Trái ngược với bầu không khí nặng nề ấy, các cầu thủ Leeds ăn mừng tưng bừng trong phòng thay đồ sau chiến thắng lịch sử trước đội bóng London.

Phát biểu sau trận, HLV Xabi Alonso thừa nhận Chelsea đang gặp vấn đề về tinh thần. “Tôi cảm thấy đội bóng đang ở giai đoạn mong manh về tâm lý và sự tự tin”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói, đồng thời cho rằng các học trò chưa đủ bản lĩnh để vượt qua những thời điểm bất lợi trong trận đấu.

Kết quả trên giúp Leeds vươn lên thứ 6 với 17 điểm, hơn Chelsea 1 điểm và 2 bậc sau 11 vòng tại Ngoại hạng Anh.

Theo lịch, ở vòng 12, Chelsea làm khách trước Nottingham Forest lúc 3h ngày 28/11, còn Leeds tiếp Coventry City lúc 22h cùng ngày.