Jacobo Ramon ghi bàn giúp Como thắng Cagliari 2-0, tiếp tục khẳng định sự tiến bộ tại Serie A.

Jacobo Ramon tiếp tục gây ấn tượng trong chiến thắng 2-0 của Como trước Cagliari thuộc vòng 12 Serie A hôm 21/11. Trung vệ 21 tuổi ghi bàn mở tỷ số bằng pha đánh đầu từ quả tạt của Yan Couto, đồng thời có nhiều tình huống phòng ngự hiệu quả, góp phần giúp đội bóng của Cesc Fabregas giữ sạch lưới.

Bàn thắng nâng thành tích của Ramon lên ba pha lập công tại Serie A mùa này. Với một trung vệ, con số khá đáng chú ý, nhất là khi cầu thủ người Tây Ban Nha còn đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới.

Theo AS, Real Madrid bán Ramon cho Como vào hè 2025 với giá 2,5 triệu euro, đồng thời giữ lại 50% quyền lợi kinh tế. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng cài điều khoản cho phép mua lại cầu thủ với mức phí khoảng 9 triệu euro vào hè 2027.

Thỏa thuận ấy đang trở nên có lợi cho Real Madrid. Sau hơn một năm thi đấu tại Italy, Ramon tiến bộ rõ rệt và được một số nguồn định giá tới 45 triệu euro. Nếu kích hoạt điều khoản mua lại, Real có thể đưa về một trung vệ tiềm năng với chi phí thấp hơn đáng kể so với giá trị được nhắc tới trên thị trường.

Real Madrid giữ quyền mua lại Ramon với giá khoảng 9 triệu euro vào hè 2027.

Ramon cao 1,96 m, không chiến tốt và ngày càng tự tin khi kiểm soát bóng. Theo thống kê được AS công bố hồi tháng 10, anh hoàn thành 577 đường chuyền tại Serie A, đạt tỷ lệ chính xác 91,7%.

HLV Fabregas đánh giá cao sự tiến bộ của học trò, đặc biệt ở khả năng tham gia tấn công. Ông nhận xét Ramon hiện xâm nhập vùng cấm quyết đoán hơn, đồng thời vẫn cần cải thiện để đối phó với những tiền đạo hàng đầu.

Dù vậy, khả năng trở lại Bernabeu chưa chắc thành hiện thực. Sau trận gặp Cagliari, Ramon khẳng định chưa nghĩ đến Real Madrid và muốn tập trung cho mùa giải cùng Como.

Real Madrid nắm lợi thế lớn về tài chính, nhưng còn phải tính đến cơ hội thi đấu của Ramon. Với trung vệ 21 tuổi, việc được ra sân thường xuyên dưới sự dẫn dắt của Fabregas có thể quan trọng hơn một cuộc trở về quá sớm.