Trận đấu này diễn ra vào lúc 23h30 ngày 22/11 (giờ Việt Nam) ở vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/27.

Sau 10 vòng, Man Utd đứng thứ 18 với 8 điểm và chưa thắng tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 8. Ở vòng gần nhất, đội bóng này hòa Aston Villa 4-4 nhờ bàn gỡ của Patrick Dorgu trong thời gian bù giờ. Liverpool đứng thứ tư với 18 điểm sau chiến thắng 3-1 trên sân Crystal Palace.

Pochettino muốn giúp Man Utd lấy lại sự tự tin. (Ảnh: MU)

Trong buổi họp báo đầu tiên ngày 20/11, Pochettino cho biết ông muốn xây dựng lối chơi theo triết lý của mình và giúp các cầu thủ lấy lại sự tự tin sau chuỗi kết quả không thuận lợi. Nhà cầm quân người Argentina đã trao đổi riêng với các cầu thủ và nhấn mạnh vai trò của đội trưởng Bruno Fernandes trong kế hoạch của ông.

Man Utd có thêm lựa chọn ở hàng thủ khi Harry Maguire đã tập trọn buổi ngày 19/11 sau khi gặp vấn đề ở lưng, còn Lisandro Martínez đã hết án treo giò. Dorgu cũng tham gia tập luyện. Trong khi đó, Luke Shaw, Carlos Baleba, Manuel Ugarte, Marcus Rashford và Benjamin Šeško vẫn đang hồi phục.

Virgil van Dijk tập luyện tại Trung tâm huấn luyện AXA ngày 19/11, trước trận Liverpool gặp Manchester United ở vòng 11 Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Liverpool FC)

Liverpool mới thắng một trong năm trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này. Man Utd cũng chưa thua tại Anfield kể từ thất bại 0-7 vào tháng 3/2023. HLV Andoni Iraola cho biết Liverpool khó dự đoán cách Man Utd triển khai lối chơi trong trận đầu dưới thời Pochettino. Ông đánh giá những phút đầu sẽ quan trọng khi các cầu thủ đội khách muốn gây ấn tượng với tân HLV.

Theo Iraola, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch và Jeremie Frimpong có khả năng góp mặt. Conor Bradley và Giovanni Leoni đã trở lại tập luyện nhưng chưa sẵn sàng thi đấu.

Trong bài bình luận đăng ngày 20/11 trên Betfair, Alan Shearer cho rằng sự xuất hiện của HLV Mauricio Pochettino có thể tạo cú hích tinh thần cho Manchester United ngay trong chuyến làm khách tại Anfield. Theo cựu tiền đạo tuyển Anh, các cầu thủ có thể chơi quyết tâm hơn để chứng tỏ mình với tân HLV. Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn cần thời gian để xem đội bóng thích nghi ra sao với lối chơi của Pochettino.