Từng toàn thắng trong 20 lần đối đầu Fulham gần nhất, Man City được kỳ vọng sẽ tìm lại niềm vui ngay trên sân Etihad sau 3 thất bại liên tiếp.

Thế nhưng, đội bóng của HLV Enzo Maresca lại bị đẩy vào thế rượt đuổi khi tiền đạo Rodrigo Muniz mở tỷ số cho đội khách ở phút 16.

Bàn thắng xuất phát từ đường chuyền của Oscar Bobb, cựu cầu thủ Man City, trước khi Muniz dứt điểm đánh bại thủ môn Gianluigi Donnarumma.

Chưa đầy 10 phút sau, tiền đạo Erling Haaland tưởng như đã gỡ hòa khi đá bồi đưa bóng vào lưới Fulham. Tuy nhiên, trọng tài Thomas Bramall không công nhận bàn thắng vì xác định chân sút người Na Uy phạm lỗi với thủ môn Bernd Leno trong lúc tranh bóng. VAR sau đó giữ nguyên quyết định.

Erling Haaland vô duyên khiến Man City chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước Fulham tại Etihad. Ảnh: Getty.

Phải sang hiệp 2, Man City mới tìm được bàn gỡ nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của tiền vệ Elliot Anderson. Từ tình huống phạt góc bị phá ra, cầu thủ người Anh tung cú vô-lê từ ngoài vòng cấm, đưa bóng xuyên qua đám đông rồi nằm gọn trong góc lưới ở phút 57.

Bàn thắng đẹp mắt giúp đội chủ nhà thoát khỏi nguy cơ nhận thất bại thứ 4 liên tiếp, nhưng không đủ để giữ lại 3 điểm. Haaland tiếp tục bỏ lỡ cơ hội, trong khi Fulham cũng khiến khung thành Man City chao đảo bằng những pha phản công nguy hiểm.

Trận hòa 1-1 khép lại chuỗi 20 chiến thắng liên tiếp của Man City trước Fulham trên mọi đấu trường, kéo dài từ tháng 9/2011. Theo Opta, đây là chuỗi thắng dài nhất của một đội trước cùng một đối thủ trong lịch sử bóng đá Anh.

Riêng tại Ngoại hạng Anh, Man City cũng bị chặn đứng mạch 17 trận toàn thắng trước Fulham, qua đó đánh mất một trong những thành tích đối đầu ấn tượng nhất giải đấu.

Kỷ lục bị mất càng khiến bầu không khí tại Etihad thêm nặng nề. Sau 7 chiến thắng liên tiếp đầu mùa, Man City bất ngờ sa sút và trải qua 4 vòng không thắng, khiến nhiều CĐV la ó khi các cầu thủ rời sân sau tiếng còi mãn cuộc.

Trái ngược với sự thất vọng của đội chủ nhà, Fulham giành được điểm đầu tiên trước Man City sau hơn 15 năm liên tiếp thất bại. Đội bóng thành London cũng nối dài mạch bất bại lên 5 trận tại Ngoại hạng Anh.

Kết quả này khiến Man City đứng thứ 3 với 22 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm sau 11 vòng tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Fulham xếp thứ 15 với 11 điểm.

Theo lịch, Man City tiếp Napoli tại Champions League lúc 3h ngày 25/11, trước khi làm khách trên sân Arsenal ở vòng 12 Ngoại hạng Anh lúc 23h30 ngày 29/11 (giờ Hà Nội).