Được HLV Roberto De Zerbi trao cơ hội đá chính lần đầu tại Ngoại hạng Anh, Luca Williams-Barnett chỉ mất 15 phút để ghi dấu ấn.

Từ quả tạt của hậu vệ Pedro Porro, cầu thủ 18 tuổi nhanh chân vượt lên trước Darnell Furlong, đưa bóng vào lưới Ipswich mở tỷ số cho Tottenham.

Pha lập công giúp Williams-Barnett trở thành cầu thủ trẻ thứ 3 ghi bàn cho Tottenham trong lịch sử Ngoại hạng Anh, ở tuổi 18 và 51 ngày.

Trước đó, chỉ Andy Turner vào năm 1992 và Gareth Bale năm 2007 làm được điều tương tự khi trẻ hơn. Đáng chú ý, Williams-Barnett chỉ lớn hơn Bale 4 ngày tuổi khi cựu ngôi sao xứ Wales ghi bàn vào lưới Fulham cách đây 19 năm.

Không chỉ ghi tên mình lên bảng tỷ số, Williams-Barnett còn góp công lớn vào bàn thắng thứ 2 của Tottenham.

Đầu hiệp 2, tiền vệ người Anh nhận bóng từ phần sân nhà, đột phá bên cánh trái rồi căng ngang vào vòng cấm, tạo điều kiện để tiền đạo Dominic Solanke đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-0.

Tiền vệ Luca Williams-Barnett ghi bàn ngay lần đầu đá chính, giúp Tottenham giành 3 điểm trọn vẹn ở vòng 11 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty.

Màn trình diễn ấy càng đáng nhớ khi đây mới là lần đầu Williams-Barnett có tên trong đội hình xuất phát của Tottenham tại Ngoại hạng Anh. Anh cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử CLB ghi bàn ngay lần đầu đá chính ở giải đấu.

Suốt thời gian có mặt trên sân, tài năng trưởng thành từ Học viện Tottenham liên tục khiến hàng phòng ngự Ipswich vất vả bởi tốc độ và những pha đi bóng táo bạo. Khi được thay ra trong hiệp 2, Williams-Barnett nhận những tràng pháo tay không ngớt từ các khán đài.

CĐV Tottenham còn hát vang “Cậu ấy là người của chúng ta”, ca khúc từng gắn liền với Harry Kane. Giờ đây, những lời ca quen thuộc ấy được dành cho một tài năng trẻ khác trưởng thành từ chính lò đào tạo của đội bóng London.

Chiến thắng trước Ipswich còn giúp Tottenham lần đầu có 3 trận thắng sân nhà liên tiếp tại Ngoại hạng Anh sau hơn 2 năm. Trong khi đó, đội khách tiếp tục sa sút với chuỗi 5 trận không thắng.

Kết quả này giúp Tottenham vươn lên thứ 9 với 15 điểm, hơn Ipswich đang đứng thứ 16 với 4 điểm sau 11 vòng tại Ngoại hạng Anh.

Theo lịch, ở vòng 12, thầy trò HLV Roberto De Zerbi sẽ làm khách trên sân Sunderland lúc 21h05 ngày 29/11 (giờ Hà Nội).