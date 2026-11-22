Chelsea thua ngược Leeds

Leeds đã tạo nên màn lội ngược dòng đầy ấn tượng khi đánh bại Chelsea ở vòng 11 Ngoại hạng Anh.

Theo đó, Chelsea bước vào cuộc tiếp đón Leeds với nhiều khó khăn ngay từ đầu trận khi tiền vệ Moises Caicedo dính chấn thương nặng và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Jordan Henderson ở phút 22.

Chelsea bất ngờ thua đậm Leeds dù dẫn bàn trước. Ảnh: Yaho Sports

Dù vậy, đoàn quân của HLV Xabi Alonso vẫn là đội vượt lên dẫn trước ở phút 25 nhờ pha dứt điểm chuẩn xác vào góc thấp của Emmanuel Emegha sau đường chọc khe xé toang hàng thủ đối phương.

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài đúng 3 phút. Phút 28, Dominic Calvert-Lewin kiến tạo thuận lợi để Noah Okafor đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1 cho Leeds.

Trong thời gian còn lại, đội khách còn ghi thêm được 3 bàn để giành chiến thắng 4-1.

Arsenal hòa hú vía trước Newcastle

Cũng tại vòng 11 Ngoại hạng Anh, Arsenal trải qua chuyến hành quân “sóng gió” trên sân Newcastle, với màn rượt đuổi bàn thắng nghẹt thở.

Phút 33, tận dụng khoảnh khắc lơ là của cầu thủ Newcastle, các chân sút “Pháo thủ” cướp bóng phản công, trước khi Eze ghi bàn mở tỷ số.

Arsenal tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với Newcastle. Ảnh: Pain in the Arsenal

Bước sang hiệp 2, Newcastle vùng lên mạnh mẽ. Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp bằng bàn gỡ ở phút 49 nhờ công của Harvey Barnes.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Từ tình huống phạt góc ở phút 62, Thiaw có mặt kịp thời đá bồi giúp Newcastle dẫn ngược 2-1.

Đến lúc này, Arsenal mới thực sự bừng tỉnh. Khoảng thời gian tiếp theo, đội khách dồn toàn lực tấn công. Cuối cùng, họ cũng gỡ hòa 2-2 nhờ Madueke với pha đột phá xuất sắc ở phút 78.

Những phút bù giờ không đủ để 2 đội tìm kiếm bàn thắng thứ 3, qua đó chấp nhận kết quả hòa 2-2 chung cuộc.

Van Dijk cảnh báo Liverpool

Sau 2 tuần tạm nghỉ để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia, Ngoại hạng Anh đã trở lại với một trong những cuộc đối đầu được mong chờ nhất mùa giải khi Liverpool sẽ tiếp đón đại kình địch MU vào tối nay (22-11).

Đội trưởng Van Dijk. Ảnh: Yahoo Sports

Với Van Dijk, những cuộc chạm trán “Quỷ đỏ” luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Đội trưởng Liverpool hy vọng các cổ động viên nhà sẽ tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, gây sức ép lớn lên đối thủ và tiếp lửa cho đội bóng trong trận cầu giàu cảm xúc này. Trung vệ 35 tuổi cũng cảnh báo Liverpool không được phép chủ quan, bởi đội khách nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với quyết tâm và nguồn năng lượng rất lớn.

“Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi biết mình phải đối đầu với một đội bóng vừa có huấn luyện viên mới và các cầu thủ của họ sẽ rất quyết tâm thể hiện bản thân,” đội trưởng The Reds chia sẻ trên trang chủ Liverpool.

Harry Kane phải nghỉ hết năm 2026 vì chấn thương nặng

Trong thông báo phát đi sau trận hòa 1-1 trước Cologne tại vòng 11 Bundesliga, Bayern Munich xác nhận Harry Kane bị rách dây chằng nối giữa xương chày và xương mác (syndesmosis) ở cổ chân trái.

Harry Kane phải nghỉ thi đấu đến hết năm nay. Ảnh: Aawsat

Tình huống dẫn đến chấn thương xảy ra ở phút 15 trên sân Allianz Arena. Trong nỗ lực băng vào đón đường căng ngang của Michael Olise trong vòng cấm, đội trưởng tuyển Anh va chạm mạnh từ phía sau với hậu vệ Joël Schmied bên phía đội khách.

Đây là tổn thất nghiêm trọng đối với tham vọng của Bayern Munich trong giai đoạn khốc liệt cuối năm tại Bundesliga và UEFA Champions League. Chấn thương ập đến đúng thời điểm Kane vừa đặt bút ký gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Allianz Arena đến tháng 6-2029 và đang duy trì phong độ ấn tượng với 10 bàn thắng cùng 10 đường kiến tạo sau 16 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này.

Nico Paz từ chối trở lại Real Madrid

Tiền vệ Nico Paz dường như đã chủ động từ chối cơ hội trở lại Real Madrid trong mùa giải này để tiếp tục phát triển sự nghiệp tại Como.

Nico Paz chọn gắn bó với Como. Ảnh: vermouth-deportivo

Yếu tố quan trọng nhất khiến Paz lựa chọn Italy là cơ hội được thi đấu thường xuyên dưới sự dẫn dắt của HLV Cesc Fabregas. Nếu trở lại Real Madrid, tiền vệ này sẽ phải cạnh tranh với hàng loạt ngôi sao ở tuyến giữa và khó có thể đảm bảo suất đá chính.

Paz rời Madrid ở tuổi 19 để tìm một suất đá chính thường xuyên. Hai năm sau, tài năng người Argentina tỏa sáng tại Como và được nhiều CLB lớn săn đón. Real Madrid có điều khoản ưu tiên mua lại Paz với mức giá 80 triệu euro.

Hai cầu thủ dự 2 kỳ World Cup chỉ trong 3 tuần

Hai tài năng trẻ Sharipov (Tajikistan) và Swami (Fiji) vừa lập cột mốc đặc biệt khi trở thành những cầu thủ đầu tiên dự World Cup U15 và U17 của FIFA chỉ trong 3 tuần.

Sharipov (ảnh phải) và Swami. Ảnh: FIFA

Cuối tháng 10-2026, cả hai cùng tham dự FIFA U15 World Cup & Festival lần đầu tiên được tổ chức tại Baku (Azerbaijan). Sau đó, họ tiếp tục được triệu tập vào đội hình U17 quốc gia để chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026. Đáng chú ý, cả hai đều sinh năm 2011 và trở thành những cầu thủ đầu tiên góp mặt ở hai cấp độ World Cup của FIFA là U15 và U17 trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Sinh viên vừa được trao Huân chương Lao động hạng Nhất là ai?

Trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Nguyễn Thanh Mai, sinh viên khoa Ngoại ngữ, Học viện Hàng không Việt Nam, vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là phần thưởng ghi nhận thành tích thi đấu xuất sắc của nữ võ sĩ trên đấu trường quốc tế.

Sinh viên Nguyễn Thanh Mai vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: HVHKVN

Trước đó, tại Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2025 diễn ra tại Indonesia vào tháng 11-2025, Thanh Mai xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ. Chiến thắng này góp phần vào thành tích chung của đội tuyển Vovinam Việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực của nữ VĐV và lan tỏa tinh hoa võ thuật Việt Nam đến bạn bè quốc tế.