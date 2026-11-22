Manchester United đang có cơ hội chiêu mộ Victor Osimhen khi tiền đạo người Nigeria được cho là sẵn sàng lắng nghe đề nghị từ đội chủ sân Old Trafford.

Theo The Sun, chân sút 27 tuổi rất muốn thử sức tại Ngoại hạng Anh trước khi kết thúc sự nghiệp.

Hiện Osimhen đang có phong độ ấn tượng trong màu áo Galatasaray với 10 bàn thắng sau 11 trận trên mọi đấu trường.

Tuy nhiên, thương vụ này không dễ dàng khi Osimhen còn hợp đồng đến tháng 6/2029, nhận mức lương khoảng 13 triệu bảng/năm.

Galatasaray được cho là yêu cầu mức phí chuyển nhượng từ 80-100 triệu bảng.

Ở một diễn biến khác, CEO Omar Berrada xác nhận MU đang đàm phán gia hạn hợp đồng với đội trưởng Bruno Fernandes.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports ngày 20/11, CEO Omar Berrada dành nhiều lời khen ngợi cho những đóng góp của tiền vệ người Bồ Đào Nha trong 6-7 năm qua.

Trước đó, Bruno được cho là đã từ chối hai đề nghị gia hạn. Hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hạn vào cuối mùa giải, khiến tương lai đội trưởng MU tiếp tục là vấn đề đáng chú ý.

Như vậy, bên cạnh tham vọng đưa Osimhen về Old Trafford, MU cũng phải ưu tiên giải quyết bài toán giữ chân Bruno Fernandes trong kế hoạch xây dựng đội hình thời gian tới.