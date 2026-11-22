Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. (Ảnh: THẾ ANH)

Sau 20 năm, Thành phố Hồ Chí Minh trở lại vai trò địa phương đăng cai chính Đại hội Thể thao toàn quốc. Tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, sân khấu hướng ra mặt nước, lấy cầu Ba Son và các công trình khu vực trung tâm làm phông nền. Gần 2.000 vé miễn phí được dành cho người dân đăng ký tham dự, trên tổng số gần 4.000 chỗ ngồi.

Chương trình nghệ thuật "Khát vọng vinh quang" quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ, diễn viên và vận động viên. Hai phần "Những dòng sông hội tụ" và "Vươn vai Phù Đổng" lần lượt kể về quá trình hình thành, phát triển của vùng đất phương nam và tinh thần rèn luyện của các thế hệ vận động viên.

Chương trình được dàn dựng quy mô với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên. (Ảnh: THẾ ANH)

Tiếp đó là phần diễu hành của các đoàn thể thao và đoàn trọng tài, cùng nghi thức rước cờ, chào cờ. Ngọn đuốc được rước bằng đường sông từ Bến Nhà Rồng, qua Cột cờ Thủ Ngữ và Bến Bạch Đằng vào lễ đài.

Đoàn chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh diễu hành qua lễ đài. (Ảnh: THẾ ANH)

Đoàn vận động viên Thành phố Đà Nẵng tiến vào lễ đài. (Ảnh: THẾ ANH)

Tại điểm cập bến, vận động viên Nguyễn Việt Nam của đoàn Quảng Ninh-địa phương đăng cai kỳ đại hội trước, được phân công trao đuốc cho các vận động viên Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm chặng đưa đuốc vào lễ đài.

Ngọn đuốc đại hội được các vận động viên đoàn Thành phố Hồ Chí Minh rước vào lễ đài. (Ảnh: THẾ ANH)

Đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch thắp ngọn lửa truyền thống của đại hội. (Ảnh: THẾ ANH)

Phát biểu chào mừng, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhắc lại kỳ Đại hội lần thứ V năm 2006. Lần đăng cai này diễn ra sau khi thành phố mở rộng không gian phát triển trên cơ sở hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng đại hội. (Ảnh: THẾ ANH)

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khai mạc. (Ảnh: THẾ ANH)

Đồng chí cho biết thành phố đã phối hợp với Ban tổ chức chuẩn bị điều kiện thi đấu, đón tiếp và bảo đảm an toàn cho các đoàn tham dự đại hội. Sự chu đáo trong tổ chức và tình cảm đọng lại với người tham dự cũng là thước đo thành công của đại hội.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nhắc lại lời căn dặn "Dân cường thì quốc thịnh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí nêu hai nhiệm vụ là chăm lo thực chất cho thể thao học đường và đầu tư trọng điểm cho những tài năng có khả năng tranh tài ở châu lục và thế giới.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu khai mạc. (Ảnh: THẾ ANH)

Phó Thủ tướng kêu gọi mỗi người chọn một môn thể thao phù hợp để tập hằng ngày, đồng thời đề nghị các địa phương dành quỹ đất, mở rộng thiết chế thể thao ở cơ sở để trẻ em, người lao động, người cao tuổi và người khuyết tật có nơi tập luyện. Sân trường cũng là nơi thầy, cô giáo có thể phát hiện và bồi dưỡng những năng khiếu đầu tiên.

Lễ khai mạc thu hút đông đảo người dân đến xem. (Ảnh: THẾ ANH)

Với thể thao thành tích cao, Phó Thủ tướng đề nghị ngành thể thao, các liên đoàn, hiệp hội và địa phương "đánh giá đúng thực lực, công khai tiêu chí tuyển chọn để phát hiện, lựa chọn đúng những gương mặt xuất sắc nhất".

Đồng chí yêu cầu xây dựng chu kỳ huấn luyện dài hạn, bảo đảm đội ngũ chuyên gia, chăm lo dinh dưỡng, phát triển y học thể thao và ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng thành tích, phòng ngừa chấn thương, hướng tới Đại hội Thể thao châu Á và Thế vận hội.

Phương án thắp đuốc kết hợp thiết bị bay không người lái, ánh sáng và pháo hoa. (Ảnh: THẾ ANH)

Nội dung biểu diễn dù lượn tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. (Ảnh: THẾ ANH)

Phó Thủ tướng cũng đề nghị điều hành đại hội an toàn, tiết kiệm, yêu cầu trọng tài làm việc công tâm, chính xác và mong các vận động viên thi đấu trung thực, cao thượng.

Hòa trong các đoàn diễu hành có vận động viên Đỗ Văn Thiện Ngân, tuyển thủ quốc gia môn kick boxing từng giành nhiều danh hiệu quốc tế, vừa đoạt Huy chương Vàng hạng cân 51-54kg cho đoàn Cần Thơ tại đại hội lần này.

Vận động viên Đỗ Văn Thiện Ngân, đoàn thành phố Cần Thơ. (Ảnh: THẾ ANH)

Vận động viên ấn tượng với chương trình lễ khai mạc được tổ chức hoành tráng. (Ảnh: THẾ ANH)

Anh chia sẻ niềm vui khi được dự Đại hội và ấn tượng với quy mô tổ chức lễ khai mạc, điều này đã mang lại sự phấn khởi lớn cho các vận động viên. Sau tấm huy chương, Thiện Ngân muốn tiếp tục tập luyện, nâng trình độ chuyên môn để đóng góp tốt hơn cho đội tuyển quốc gia.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12/2026, với 973 nội dung thi đấu. Trong 36 đoàn tham dự có đại diện của 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội. Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh có 1.453 vận động viên, tranh tài ở 47 môn.