Hai gương mặt ấn tượng

Vận động viên Trần Anh Trí (bìa phải) cùng các cá nhân xuất sắc của phường Hải Châu nhận giấy khen do địa phương trao tặng. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Trần Anh Trí: Bệ phóng từ phong trào cờ vua

Thi đấu xuất sắc ở môn cờ vua, vận động viên Trần Anh Trí mang về Huy chương Vàng cho phường Hải Châu. Kết quả này góp phần vào thành công chung của địa phương với ngôi Nhất toàn đoàn môn cờ vua cùng vị trí thứ Nhất trên bảng xếp hạng chung cuộc tại đại hội. Trong quá trình tranh tài, Trần Anh Trí thể hiện kinh nghiệm và bản lĩnh, lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh để đứng trên bục vinh quang cao nhất. Hình ảnh kỳ thủ này tỏa sáng không còn xa lạ, bởi anh từng chinh phục thành công các sân chơi lớn.

“Giải cờ vua của đại hội lập kỷ lục với 223 vận động viên trên địa bàn thành phố tranh tài, cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng dành cho môn thể thao trí tuệ này. Giải đấu do thành phố tổ chức không chỉ tạo sân chơi hấp dẫn, mà còn tạo bệ phóng để phong trào cờ vua phát triển mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng hơn. Với sự góp mặt của nhiều kỳ thủ mạnh, chất lượng chuyên môn của đại hội diễn ra cao, việc cạnh tranh huy chương là không dễ dàng. Tấm Huy chương Vàng đến từ nỗ lực lớn của tôi cùng sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của địa phương trong tập luyện, thi đấu. Hy vọng, sau đại hội, thành phố tiếp tục tổ chức sân chơi hấp dẫn dành cho các kỳ thủ”, anh Trí nói.

Vận động viên Lê Phạm Gia Phúc. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Lê Phạm Gia Phúc: Khơi dậy tình yêu với taekwondo

Giải taekwondo trong khuôn khổ đại hội chứng kiến nhiều võ sĩ tỏa sáng. Trong đó, vận động viên Lê Phạm Gia Phúc (phường Hòa Khánh) giành Huy chương Vàng đối kháng đồng đội nữ và Huy chương Bạc đối kháng cá nhân nữ hạng 46kg. Gia Phúc chia sẻ: “Tôi rất vui khi được tham dự đại hội. Khí thế thi đấu sôi nổi đã khơi dậy trong tôi tình yêu lớn với taekwondo. Tại đại hội, tôi nỗ lực thi đấu, làm tốt nhất những gì ban huấn luyện hướng dẫn và may mắn giành 2 huy chương. Với tôi, mỗi khoảnh khắc tranh tài là kỷ niệm khó quên”.

Thành tích tại đại hội mang đến động lực để Gia Phúc duy trì thói quen rèn luyện taekwondo mỗi ngày. Theo võ sĩ này, 2 tấm huy chương vừa qua cũng đánh dấu thành công sau 10 năm theo đuổi taekwondo. Đây là môn thể thao mang nhiều ý nghĩa trong việc nâng cao thể lực, giúp rèn luyện ý chí quyết tâm, kiên định theo đuổi mục tiêu. “Tôi hy vọng, thành công của giải taekwondo trong khuôn khổ đại hội sẽ đưa môn võ này lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng, để ngày càng có nhiều người tham gia tập luyện, thi đấu”, Gia Phúc nói.