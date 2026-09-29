Madam Pang đội mưa, tuyên bố mạnh mẽ trước trận Thái Lan - Việt Nam

Trong bức ảnh được chia sẻ, Madam Pang xuất hiện dưới trời mưa. Hình ảnh này được đăng tải cùng những dòng thông điệp mang tinh thần động viên, nhấn mạnh rằng khó khăn chính là phép thử để mỗi người trở nên mạnh mẽ hơn.

“Trở ngại đến để thử thách chúng ta nhiều đến đâu, khi vượt qua được thì chúng ta càng giỏi hơn và mạnh mẽ hơn bấy nhiêu. Cuộc sống luôn thử thách chúng ta. Đừng nản lòng, đừng lùi bước, chỉ tiến về phía trước”, Madam Pang viết.

Madam Pang tiếp tục gây chú ý khi đăng tải hình ảnh bản thân đội mưa, kèm thông điệp đầy quyết tâm trước cuộc đối đầu giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Madam Pang

Thông điệp của nữ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xuất hiện ngay trước thời điểm đội tuyển nước này bước vào trận đấu được chờ đợi với Việt Nam. Hình ảnh Madam Pang đội mưa cũng nhanh chóng tạo nên một điểm nhấn gây chú ý. Bóng đá Thái Lan đang hướng đến FIFA ASEAN Cup 2026 với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch, trong khi cuộc đối đầu với Việt Nam ngày 29/9 được xem là trận đấu quan trọng trong hành trình của đội bóng xứ chùa vàng.

Trước trận gặp Việt Nam, tuyển Thái Lan đang có lực lượng gần như mạnh nhất. Supachok Sarachat đã trở lại sau chấn thương, trong khi Chanathip Songkrasin cũng sẵn sàng cho cuộc đối đầu được chờ đợi.

Ở phía bên kia, HLV Kim Sang Sik phải giải bài toán nhân sự khi Nguyễn Xuân Son dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu tại giải. Đây là tổn thất đáng kể với hàng công tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ đối đầu trên sân Si Jalak Harupat, Bandung. Cuộc so tài này có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. FIFA ASEAN Cup 2026 áp dụng thể thức khác với nhiều giải đấu khu vực trước đây khi không có vòng bán kết. Đội đứng đầu bảng giành quyền vào thẳng trận chung kết tranh chức vô địch. Vì vậy, chiến thắng trong màn đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan có thể tạo ra bước ngoặt rất lớn cho cuộc đua vô địch.

Tối nay (29/9), hai đội sẽ gặp nhau tại sân Si Jalak Harupat. Những thông điệp bên ngoài sân cỏ sẽ được thay thế bằng 90 phút quyết định trên sân đấu.