Khoảnh khắc vàng thứ hai của Việt Nam ở ASIAD

Cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Philippines ở nội dung đôi nữ với tỷ số cách biệt tại nhà thi đấu Nagoya, Aichi, Nhật Bản, qua đó giành huy chương vàng ASIAD 20 thứ hai cho nước nhà. Ở cả hai hiệp đấu, tuyển nữ Việt Nam đều không gặp quá nhiều khó khăn trước Philippines. Hiệp 1, cô trò HLV Hoàng Thị Thái Xuân vượt qua đối thủ với tỷ số 15-8. Hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam tạo ra cách biệt lớn hơn khi thắng 15-4. Cường quốc cầu mây Thái Lan không thi đấu nội dung này, nên Việt Nam trở thành ứng viên vô địch số một.

Nguyễn Thị Thu Trang (băng cổ tay vàng) ăn mừng cùng Nguyễn Thị Khánh Ly (số 10) bằng cái ôm.

Đội trưởng Thu Trang ăn mừng sau chức vô địch cảm xúc. Ngay trận ra quân, đôi nữ Việt Nam thua Lào 1-2 rồi lần lượt thắng Myanmar, Malaysia và Hàn Quốc với cùng tỷ số 2-0. Trước đó chỉ hơn một tháng, chính Thu Trang và Khánh Ly giúp cầu mây nữ Việt Nam lần đầu vô địch thế giới nội dung đôi nữ.

Ban huấn luyện tuyển cầu mây nữ Việt Nam bật dậy ăn mừng, đấm tay vào không trung và nở nụ cười tươi. Từ trái sang phải: HLV Lê Thanh Sơn, Quản lý đội Trần Thị Vui và HLV Thái Xuân.

Màn ăn mừng vỡ òa cảm xúc của Khánh Ly (trái), Thu Trang (giữa) và dự bị Lê Thị Hồng Liên (phải). Hai vận động viên nhỏ tuổi hơn đứng hai bên và cầm cờ tổ quốc, để đàn chị, cũng là thủ quân, đứng giữa. Thu Trang luôn là người bộc lộ cảm xúc rõ nhất và thể hiện niềm hạnh phúc mãnh liệt nhất.

Trong khi đó, Khánh Ly là người xúc động nhất.

Bảng xếp hạng Asian Games 2026 tính tới 9h sáng ngày 29/9. Đồ họa: aichi-nagoya2026.

Hiếu Chiến - Nam Giang