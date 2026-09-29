Một phần trăm giây giúp Thái Lan giành tấm huy chương nghẹt thở

Đội tiếp sức 4x100 m nữ Thái Lan xuất sắc giành HCB ở ASIAD 20.

Chung kết 4x100 m nữ diễn ra tối 28/9 với sự góp mặt của 4 VĐV Thái Lan gồm Manatsada Saramano ở lượt chạy đầu, Suphanada Phetcharaksa ở lượt hai, Suphanich Poolkerd ở lượt ba và Jirapatchara Khan-on-ta ở lượt cuối.

Bốn nữ VĐV phối hợp ăn ý, hoàn thành phần thi với thời gian 43,51 giây. Đây là thành tích tốt nhất của đội tiếp sức nữ Thái Lan trong năm 2026, đồng thời nhanh hơn đáng kể so với thời gian 43,65 giây ở vòng loại.

Cuộc đua diễn ra đặc biệt căng thẳng. Với lợi thế sân nhà, Nhật Bản bám sát Thái Lan trong từng mét cuối cùng. Tuy nhiên, đội chủ nhà cán đích sau với thành tích 43,52 giây, kém Thái Lan đúng 0,01 giây và phải nhận HCĐ.

Ở vị trí dẫn đầu, Trung Quốc không cho các đối thủ cơ hội tạo bất ngờ. Đội tiếp sức nữ Trung Quốc cán đích sau 42,96 giây, giành HCV và bỏ xa Thái Lan 0,55 giây.

Đáng chú ý, chiến thắng trước Nhật Bản được quyết định chỉ bằng một phần trăm giây, biến cuộc tranh HCB trở thành một trong những màn đua kịch tính nhất của ngày thi đấu.

Thái Lan hiện sở hữu thế hệ VĐV điền kinh đáng chú ý, nổi bật nhất là Puripol Boonson. Tại ASIAD 2026, Puripol Boonson tiếp tục khẳng định vị thế ở hai cự ly danh giá nhất của đường chạy tốc độ. VĐV Thái Lan lần lượt giành HCV 100 m với thành tích 9,90 giây và HCV 200 m sau đó hai ngày với 19,88 giây. Cả hai màn trình diễn đều lập kỷ lục ASIAD, trong đó thành tích ở 200 m còn giúp Boonson cân bằng kỷ lục châu Á do Xie Zhenye thiết lập năm 2019.

Thành tích của đội tiếp sức 4x100 m nữ Thái Lan.