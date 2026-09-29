ĐT Việt Nam thắng, hòa, thua ĐT Thái Lan: Cơ hội vào Chung kết thay đổi ra sao?

Tóm tắt nhanh: · Thắng: ĐT Việt Nam sẽ có 6 điểm và giành lợi thế lớn trước lượt cuối.

· Hòa: 2 đội cùng có 4 điểm; hiệu số và tỷ số lượt cuối có thể quan trọng.

· Thua: ĐT Việt Nam có tối đa là 6 điểm sau vòng bảng và không còn hoàn toàn nắm quyền tự quyết.

Nếu thắng ĐT Thái Lan, ĐT Việt Nam có lợi thế lớn

Trước lượt trận thứ hai, ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan cùng có 3 điểm, nhưng ĐT Thái Lan tạm xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Nếu thắng ĐT Thái Lan, ĐT Việt Nam sẽ có 6 điểm, còn đối thủ vẫn dừng ở 3 điểm. Đây là kịch bản tốt nhất với thầy trò HLV Kim Sang Sik, bởi ĐT Việt Nam sẽ bước vào lượt cuối gặp ĐT Pakistan với lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Tuy nhiên, ngay cả khi chiến thắng trước ĐT Thái Lan thì cũng chưa chắc là ĐT Việt Nam giành vé vào Chung kết ngay. Bảng B vẫn còn một lượt đấu và tùy kết quả các trận còn lại, vẫn có thể xuất hiện trường hợp nhiều đội bằng điểm.

Các cầu thủ ĐT Việt Nam tập luyện cho trận đấu với ĐT Thái Lan. Ảnh: VFF.

Nếu hòa, hiệu số có thể trở nên quan trọng

Nếu ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan hòa nhau, cả hai sẽ có 4 điểm. Khi đó, cuộc đua sẽ tiếp tục ở lượt trận cuối.

Hiện ĐT Thái Lan có hiệu số bàn thắng bại là +4, trong khi ĐT Việt Nam là +1.

Nếu sau lượt trận cuối mà 2 đội vẫn bằng điểm thì các tiêu chí phụ sẽ được dùng để xét thứ hạng. Vì vậy, trong trường hợp cả ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan cùng thắng ở lượt trận cuối, tỷ số của 2 trận đấu lượt cuối đó cũng có thể trở nên quan trọng.

HLV Kim Sang Sik nói trận đấu với ĐT Thái Lan là cơ hội để ĐT Việt Nam hướng tới vị trí đầu bảng. Ảnh: VFF.

Nếu thua, ĐT Việt Nam rơi vào thế bất lợi

Nếu thua ĐT Thái Lan, ĐT Việt Nam vẫn có 3 điểm trong khi đối thủ đạt 6 điểm. ĐT Việt Nam khi đó chỉ có thể kết thúc vòng bảng với tối đa 6 điểm nếu thắng ĐT Pakistan.

Trong trường hợp đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ không còn hoàn toàn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào Chung kết mà phải chờ kết quả trận ĐT Thái Lan - ĐT Philippines và tính tới những trường hợp các đội bằng điểm.

Trận ĐT Việt Nam - ĐT Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30' tối nay, 29/9.