Haaland có thể rời Man City

Haaland đứng trước bước ngoặt lớn tại Man City.

Theo Football Insider, Arsenal và Real Madrid đã sớm liên hệ với đại diện của Haaland trong khi Barcelona cũng được cho là dành sự quan tâm tới tiền đạo người Na Uy. Nguồn tin này cho rằng Haaland không muốn ở lại nếu Man City phải thi đấu Championship.

Đáng chú ý, hợp đồng hiện tại của Haaland với Man City kéo dài tới năm 2034 nhưng dường như không có điều khoản cho phép anh tự động ra đi nếu CLB xuống hạng. Điều đó giúp Man City vẫn nắm quyền kiểm soát tương lai của chân sút 26 tuổi.

Haaland hiện hưởng lương khoảng 500.000 bảng mỗi tuần. Chuyển đến Etihad từ Borussia Dortmund năm 2022, tiền đạo này ghi 169 bàn sau 205 trận, trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình Man City.

Tương lai của Haaland được đặt dấu hỏi sau khi một ủy ban độc lập kết luận Man City vi phạm 114 trong 115 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính. Các hình phạt chưa được xác định và có thể bao gồm phạt tiền, trừ điểm, tước danh hiệu hoặc thậm chí xuống hạng.

Man City vẫn bác bỏ mọi hành vi sai phạm. Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak tuyên bố CLB tiếp tục tin tưởng vào khả năng chứng minh sự vô tội, trong khi ban lãnh đạo nhấn mạnh quá trình pháp lý vẫn chưa kết thúc. Sky Sports cũng xác nhận vụ việc đang bước sang giai đoạn kháng cáo.

Trong khi chờ hình phạt chính thức, Haaland trở thành một trong những cái tên được quan tâm nhất. Nếu Man City thật sự phải xuống hạng, khả năng tiền đạo người Na Uy tiếp tục gắn bó với đội bóng trở thành câu hỏi lớn, đồng thời mở ra cơ hội cho những CLB hàng đầu châu Âu nhập cuộc.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.