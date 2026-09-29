Tuyển cờ vua Việt Nam giành HCV nhóm B Olympiad

Đội tuyển cờ vua nam tại Kazakhstan.

Sau những cuộc đấu trí giằng co từng nước cờ, các kỳ thủ trẻ xuất sắc có kết quả hòa 2-2 ở ván thi đấu thứ 11 và giành HCV giải Olympiad cờ vua nhóm B.

Tại giải Olympiad, ban tổ chức phân chia các bảng đấu phụ dựa trên thứ hạng hạt giống ban đầu theo hệ số Elo trung bình, xuất phát điểm với Elo trung bình xếp hạng 47 (2456), tuyển nam Việt Nam được xếp làm hạt giống nhóm B.C.V