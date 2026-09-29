Tuyển cờ vua Việt Nam giành HCV nhóm B Olympiad
Tối 27-9, tuyển nam cờ vua Việt Nam bước vào ván đấu thứ 11 ở nhóm B giải Olympiad cờ vua 2026 với đối thủ mạnh là Kazakhstan. Đối đầu với 3 đại kiện tướng được đánh giá cao hơn, các kỳ thủ Đầu Khương Duy, Bàn Gia Huy, Nguyễn Quốc Hby và Phạm Trần Gia Phúc thi đấu với bản lĩnh cùng sự bền bỉ đáng kinh ngạc.
Sau những cuộc đấu trí giằng co từng nước cờ, các kỳ thủ trẻ xuất sắc có kết quả hòa 2-2 ở ván thi đấu thứ 11 và giành HCV giải Olympiad cờ vua nhóm B.
Tại giải Olympiad, ban tổ chức phân chia các bảng đấu phụ dựa trên thứ hạng hạt giống ban đầu theo hệ số Elo trung bình, xuất phát điểm với Elo trung bình xếp hạng 47 (2456), tuyển nam Việt Nam được xếp làm hạt giống nhóm B.C.V
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tuyen-co-vua-viet-nam-gianh-hcv-nhom-b-olympiad-post358605.html