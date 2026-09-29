'Nữ thần điền kinh' 17 tuổi Trung Quốc và cuộc sống phía sau đường chạy

Vận động viên Chen Yujie, 17 tuổi, người Trung Quốc gây ấn tượng mạnh khi giành huy chương vàng nội dung chạy 100m nữ tại Asiad Aichi-Nagoya 2026, với thành tích 11,06 giây, đồng thời phá kỷ lục tồn tại suốt 24 năm ở sân chơi này.

Với Chen, chiến thắng này như một món quà sinh nhật sớm.

“Tôi sẽ tròn 18 tuổi vào cuối năm nay. Ở Trung Quốc, đó là thời điểm chúng tôi trở thành người trưởng thành. Việc được đứng trên bục cao nhất của Asiad là món quà tuyệt vời nhất với tôi”, cô chia sẻ sau chiến thắng.

Dù có màn trình diễn ấn tượng, nữ vận động viên trẻ thừa nhận, cô đã phải vật lộn với sự căng thẳng trước trận chung kết Asiad đầu tiên.

“Khi ở đường chạy tập luyện, chân tôi run lên. Tôi rất sợ bản thân sẽ xuất phát sai”, Chen chia sẻ.

Trong đầu cô gái luôn thường trực suy nghĩ, phải hoàn thành cuộc đua an toàn mà không mắc sai lầm.

Yujie Chen (Trung Quốc) giành Huy chương Vàng chung kết nội dung 100m nữ. (Ảnh: Reuters)

Chen Yujie tiết lộ, sau khi trở thành nhà vô địch Asiad, mục tiêu tiếp theo của cô là “bảo vệ danh hiệu trong tương lai”. Chen cũng sẽ tranh tài ở nội dung 200m tại Asiad. Khi được hỏi về tốc độ chạy, cô tự tin nói: “Tôi không có giới hạn”.

Thành tích của Chen được truyền thông Trung Quốc kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của điền kinh chạy nước rút nước này. Với thành tích ấn tượng ngay ở lần đầu dự giải, cô gái được đặt cho biệt danh: "Ngôi sao chạy nước rút mới”, "hot girl điền kinh", "nữ thần chạy bộ"...

Trước Asiad, Chen đã nổi lên như một trong những vận động viên chạy nước rút trẻ triển vọng nhất của Trung Quốc. Cô sở hữu gương mặt xinh xắn, vẻ ngoài năng động. Dù mới hơn 17 tuổi, cô gái đã lập hàng loạt các kỷ lục chạy bộ tại các giải thi đấu ở Trung Quốc.

Chen chia sẻ, cô chưa bao giờ đặt ra giới hạn cho bản thân mà chỉ tiếp tục chạy về phía trước và cố gắng tiến xa nhất có thể.

Chen Yujie nhận Huy chương Vàng nội dung 200m nữ tại Đại hội Thể thao Trung Quốc lần thứ 15. (Ảnh: Xinhua)

Dù bất ngờ trở nên nổi tiếng, Chen vẫn giữ được sự bình tĩnh. Cô tập trung sống tốt từng ngày và không để bản thân bị đè nặng bởi những kỳ vọng trong tương lai.

Chen đang theo học tại Trường Trung học Xiaoshi ở thành phố Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

Do cô thường xuyên phải đi thi đấu, nhà trường đã xây dựng chương trình học cá nhân hóa, với các buổi học 1-1 để giúp cô theo kịp chương trình. Cô cũng có một gia sư tiếng Anh giúp duy trì khả năng ngôn ngữ, ngay cả khi đang thi đấu ở nước ngoài.

Lịch trình hằng ngày của Chen khá dày đặc, bận rộn. Buổi sáng cô học văn hóa, buổi chiều tập luyện tại trường thể thao, sau đó trở lại trường vào buổi tối để tự học.

Trong các đợt tập trung, lịch sinh hoạt của cô nghiêm ngặt hơn. Buổi sáng, nữ vận động viên nghỉ ngơi, buổi chiều tập luyện, còn buổi tối giải trí với thiết bị điện tử hoặc làm đồ thủ công.

Trên đường chạy, Chen không ngừng học hỏi và hoàn thiện kỹ thuật. Cô thừa nhận, việc thực hiện chính xác một động tác không quá khó, nhưng khi kết hợp nhiều động tác thành một chuỗi chuyển động liền mạch, cô cần khả năng phối hợp rất cao.

Chen vượt qua những khó khăn trong học tập và thi đấu nhờ sự động viên rất lớn của gia đình.

Cha mẹ của cô đều từng là vận động viên nhưng chưa bao giờ ép cô theo nghiệp thể thao. Cô gái từng thử sức với múa, hội họa, quần vợt và Taekwondo, trước khi được một huấn luyện viên điền kinh phát hiện tài năng khi còn học tiểu học.

Chen chia sẻ: “Ban đầu, bố mẹ tôi không thực sự muốn con gái theo thể thao. Bản thân họ từng là vận động viên nên hiểu con đường này khó khăn và khắc nghiệt đến mức nào. Có lẽ, họ không muốn tôi phải trải qua những gian khổ giống như họ”.