Cảnh sát Indonesia xếp hàng bảo vệ CĐV Malaysia

CĐV quá khích Indonesia gây hấn với người hâm mộ Malaysia suốt trong trận. Ảnh: Minh Chiến.

Cuộc đối đầu giữa Indonesia và Malaysia trên sân Gelora Bung Karno đã trở nên rất căng thẳng do những diễn biến quyết liệt trên sân. Việc trọng tài đuổi một cầu thủ Indonesia đã thổi bùng lên sự tức giận từ nhóm cổ động viên trung thành của đội tuyển này. Dù Indonesia thành công cầm hòa Malaysia 0-0 tại lượt trận hai bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, cổ động viên của họ vẫn đã có nhiều hành động thiếu kiềm chế.

Xuyên suốt trận đấu, người hâm mộ chủ nhà chế giễu cổ động viên Malaysia, nhại lại những câu cổ vũ của đội Malaysia. Họ thường xuyên gây ồn ào, la ó những khi Malaysia thể hiện ngôn ngữ cổ động đặc trưng của mình.

Khi trận đấu kết thúc, nhóm cổ động viên quá khích của Indonesia còn tràn sang khu vực hàng rào, trèo lên một số lan can khán đài, dọa dẫm, khiêu khích cổ động viên Malaysia. Cảnh sát đã phải lập hàng rào chắn, bảo vệ khu vực của cổ động viên đội khách, đồng thời tiếp tục hộ tống họ ra ngoài.

Cảnh sát lập rào chắn, ngăn cổ động viên Malaysia rời sân để tránh hai nhóm CĐV chạm trán trực tiếp nhau. Ảnh: Minh Chiến.

Khi cổ động viên Malaysia rời khán đài chính, đi ra khu vực sảnh sân vận động để ra ngoài, họ tiếp tục đối diện hàng nghìn cổ động viên chủ nhà quá khích. Cảnh sát Indonesia đã ngay lập tức lập rào chắn bảo vệ, tạm thời ngăn không cho người hâm mộ Malaysia rời sân.

Một số kẻ quá khích thậm chí đã bị lực lượng an ninh bắt lại và xử lý ngay ngoài sân.

Đây không phải lần đầu nhóm cổ động viên quá khích của Indonesia gây ra những tình huống tương tự trước Malaysia. Hai đội tuyển này có lịch sử kình địch dữ dội trong quá khứ. Điều đó càng được đẩy lên cao bởi tính chất quan trọng của cuộc đối đầu tối qua, vốn có thể quyết định ngôi đầu bảng A Division 1 của FIFA ASEAN Cup.

Trận đấu tối qua có 56.000 khán giả. Sau trận đấu, HLV và cầu thủ Indonesia đều gửi lời cảm ơn sự cổ vũ hết mình của người hâm mộ chủ nhà.

Tại bảng A, sau lượt trận tối qua, Indonesia và Malaysia cùng dẫn đầu với 4 điểm. Tuy nhiên, Malaysia xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ (+3 so với +2).

Highlights Malaysia 0-0 Indonesia Tối 28/9, Malaysia và Indonesia hòa nhau với tỷ số 0-0 tại lượt 2 bảng A Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

Thanh Hà