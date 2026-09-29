Giúp đoàn Việt Nam 'giải cơn khát vàng', đội cầu mây nữ được thưởng nóng

Sáng 29/9, đội tuyển cầu mây đôi nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Philippines trong trận chung kết để mang về tấm huy chương vàng (HCV) thứ hai cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Trận chung kết nội dung đôi nữ môn cầu mây diễn ra tại Nagoya (Nhật Bản) sáng 29/9 chứng kiến màn trình diễn thuyết phục của cặp tuyển thủ Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly (cùng VĐV dự bị Lê Thị Hồng Liên).

Trước đối thủ Philippines, cặp đôi Việt Nam nhập cuộc chủ động, liên tục dồn ép và giành chiến thắng 15-8 ở set đầu tiên. Sang set thứ hai, Thu Trang và Khánh Ly tiếp tục duy trì thế trận áp đảo, khép lại trận đấu bằng chiến thắng nhanh 15-4, ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng biểu dương và chỉ đạo thưởng nóng ngay cho đội tuyển.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam lần đầu tiên vô địch ASIAD sau 20 năm chờ đợi. Ảnh: Cục TDTTVN

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh trao thưởng nóng cho các VĐV. Ảnh: Cục TDTTVN

Chiến thắng này giúp cầu mây nữ Việt Nam chính thức trở lại ngôi vô địch ASIAD ở nội dung đôi nữ sau đúng 20 năm chờ đợi, kể từ kỳ tích của Lưu Thị Thanh và Nguyễn Hải Thảo tại Doha 2006.

Chức vô địch của cặp Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly là tấm HCV thứ hai của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, nối tiếp tấm HCV ở môn Karate.

Sau những ngày mòn mỏi chờ đợi, chiến thắng này đã giải tỏa cơn khát huy chương, nâng tổng số thành tích của đoàn Việt Nam lên 20 huy chương (gồm 2 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ). Nhờ kết quả bứt phá này, Đoàn Thể thao Việt Nam đã tăng 2 bậc, vươn lên vị trí thứ 19 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.

Trong ngày thi đấu hôm nay 29/9, Đoàn Thể thao Việt Nam hứa hẹn có thể tiếp tục cải thiện thành tích, để có thể hoàn thành mục tiêu giành tối thiểu 4 HCV đề ra trước thềm giải đấu.

Tại môn điền kinh, tâm điểm buổi chiều và tối là 3 nội dung chung kết, gồm nhảy cao nữ của Dương Thị Thảo (17:05), cùng hai nội dung tiếp sức 4x400m nữ (Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh...) và tiếp sức 4x400m nam.

Ở môn Kurash, hai võ sĩ Trần Thị Thanh Thủy và Dương Thanh Thanh tranh tài ở hạng cân trên 87kg nữ, với mục tiêu tiến vào bán kết và chung kết. Ngoài ra, các VĐV Việt Nam cũng nỗ lực thi đấu ở môn bắn súng (25m súng ngắn bắn nhanh nam), bắn cung và Esports.

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