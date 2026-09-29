Cầu mây Việt Nam giành Huy chương vàng, làm nên chiến thắng lịch sử tại ASIAD 20

Cầu mây nữ Việt Nam giành Huy chương vàng thứ hai cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Ngày 29-9, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã tạo nên một trong những dấu ấn đặc biệt của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Philippines trong trận chung kết nội dung đôi nữ. Chiến thắng không chỉ mang về tấm Huy chương vàng thứ hai cho Thể thao Việt Nam tại Đại hội, mà còn nối dài bảng vàng thành tích của cầu mây nữ Việt Nam tại đấu trường ASIAD.

Đáng chú ý, cả 3 vận động viên trong đội hình làm nên chiến thắng lịch sử gồm Nguyễn Thị Thu Trang (đội trưởng, chủ công), Nguyễn Thị Khánh Ly và Lê Thị Hồng Liên đều thuộc biên chế thể thao Hà Nội.

Áp đảo Philippines, giành Huy chương vàng thuyết phục

Bước vào trận chung kết với Philippines, các cô gái Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin. Ngay từ những điểm số đầu tiên, Thu Trang cùng đồng đội đã thể hiện sự chắc chắn trong phòng thủ, hiệu quả ở những pha tấn công trên lưới và đặc biệt là khả năng phát cầu gây nhiều khó khăn cho đối thủ.

Việt Nam nhanh chóng tạo được khoảng cách an toàn và duy trì thế chủ động trong phần lớn set đấu. Philippines nỗ lực bám đuổi nhưng không thể hóa giải những pha xử lý đầy biến hóa của các vận động viên Việt Nam.

Các cô gái cầu mây Việt Nam trong trận chung kết đôi nữ với Philippines. Ảnh: Bùi Lượng

Ở những điểm số cuối, đội tuyển Việt Nam càng thi đấu chắc chắn. Một tình huống phát cầu của Thu Trang chạm lưới rồi rơi xuống phần sân Philippines giúp Việt Nam có thêm điểm số quan trọng. Ngay sau đó, Khánh Ly tiếp tục tạo dấu ấn với pha móc cầu hiểm hóc, giúp đội tuyển Việt Nam khép lại set đầu với chiến thắng 15-8.

Lợi thế tâm lý tiếp tục được các cô gái Việt Nam phát huy trong set hai. Đội tuyển sớm vượt lên dẫn 6-1 và hoàn toàn kiểm soát thế trận. Philippines cố gắng thay đổi cách chơi, tìm kiếm cơ hội thu hẹp khoảng cách nhưng trước lối chơi ổn định, chính xác của Việt Nam, mọi nỗ lực đều không mang lại hiệu quả.

Đội tuyển Việt Nam liên tục gia tăng cách biệt, trước khi kết thúc set hai với chiến thắng cách biệt 15-5.

Chiến thắng 2-0 giúp đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam chính thức bước lên bục cao nhất. Tấm Huy chương vàng này đồng thời trở thành Huy chương vàng thứ hai của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, mang ý nghĩa đặc biệt trong chặng cuối của Đại hội.

Ban huấn luyện đội tuyển cầu mây Việt Nam ăn mừng cùng các cầu thủ. Ảnh: Bùi Lượng

Nối dài bảng vàng cầu mây Việt Nam

Chiến thắng trước Philippines tiếp tục khẳng định vị thế của cầu mây nữ Việt Nam tại đấu trường châu Á. Đây là lần thứ ba cầu mây nữ Việt Nam giành Huy chương vàng tại các kỳ ASIAD.

Tại ASIAD 15 năm 2006 ở Doha (Qatar), cầu mây nữ Việt Nam lần đầu bước lên bục cao nhất với chức vô địch nội dung đôi nữ.

Đến ASIAD 19 năm 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc), đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục đăng quang ở nội dung đồng đội 4 người.

Sau 20 năm kể từ lần đầu vô địch ASIAD, cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn bằng một chức vô địch ở nội dung đôi nữ. Thành tích này cho thấy sự ổn định và sức cạnh tranh của cầu mây Việt Nam tại sân chơi lớn nhất châu lục.

Trưởng Đoàn Nguyễn Hồng Minh (bên trái) trao thưởng cho các vận động viên đội cầu mây nữ giành Huy chương vàng. Ảnh: Bùi Lượng

Đặc biệt, chiến thắng tại ASIAD 20 mang dấu ấn đậm nét của thể thao Hà Nội khi cả 3 vận động viên góp mặt trong đội hình giành Huy chương vàng đều thuộc biên chế Hà Nội. Đây là niềm tự hào của thể thao Thủ đô, đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên cầu mây trong nhiều năm qua.

Ngay sau trận đấu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh gửi lời chúc mừng đến toàn đội. Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước thành tích của các cô gái cầu mây, đồng thời chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thưởng nóng cho đội tuyển.

Bộ trưởng cũng động viên các vận động viên cầu mây và các đội tuyển còn thi đấu tại Đại hội tiếp tục nỗ lực, giữ vững tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc.

Trong bối cảnh Đoàn Thể thao Việt Nam đang bước vào những ngày thi đấu cuối cùng của ASIAD 20, tấm Huy chương vàng của cầu mây nữ càng có ý nghĩa quan trọng. Không chỉ bổ sung thêm một tấm Huy chương vàng quý giá, chiến thắng của Thu Trang, Khánh Ly và Hồng Liên còn tiếp thêm động lực cho các đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục những thành tích mới tại Đại hội.