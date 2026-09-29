Công nghệ AI

Gã hacker khiến Man City có nguy cơ bị xóa sổ khỏi bóng đá Anh

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115 cáo buộc Man City vi phạm các quy tắc tài chính của Ngoại hạng Anh vốn có nguồn gốc từ những tài liệu mật bị hacker Rui Pinto phơi bày cách đây 10 năm.

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Anh Tuấn · 28/9/2026

Trong thế giới của Rui Pinto, người đứng sau vụ rò rỉ dữ liệu chấn động mang tên Football Leaks, mọi thứ không bao giờ chỉ có hai màu đen trắng.

Anh nắm trong tay hàng chục triệu tài liệu mật, nhưng một mực phủ nhận mình là một hacker. Các luật sư gọi anh là "một người thổi còi vĩ đại của châu Âu", nhưng tòa án Bồ Đào Nha lại kết án anh về tội tống tiền. Sẽ là một sự coi thường nếu chỉ miêu tả anh là một nhân vật phức tạp.

Dù vậy, có một điều chắc chắn: Di sản của Pinto sẽ không dễ dàng chìm vào quên lãng. Theo những thông tin được công bố ngày 25/9, một ủy ban độc lập được cho là đã kết luận Man City vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc của Ngoại hạng Anh.

Chính những tài liệu về vi phạm tài chính do Pinto thu thập được cho là nguyên nhân chính giúp ban tổ chức Ngoại hạng Anh liệt kê những vi phạm của Man City bắt đầu từ mùa 2009/2010 sau cuộc điều tra kéo dài 4 năm.

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Từ kẻ bán đồ cổ đến nỗi khiếp sợ

của giới tinh hoa

Cho đến cuối năm 2013, cái tên Rui Pinto vẫn còn lạ lẫm với thế giới. Khi đó anh chỉ là một sinh viên tốt nghiệp ngành lịch sử tại Đại học Porto và vừa kết thúc một học kỳ thông qua chương trình trao đổi với đại học Budapest (Hungary).

Tên tuổi Pinto gắn chặt với Football Leaks, kho tài liệu đã tạo ra hàng loạt cuộc điều tra chấn động trong bóng đá. Ảnh: Lux24.

Tại đây, Pinto làm nghề buôn đồ cổ. Dưới bí danh John, anh bắt đầu tung thông tin lên một nền tảng blog ọp ẹp của Nga, tuyên bố rằng dữ liệu này do những người trong cuộc bất mãn cung cấp.

Đó là khởi đầu cho một cơn sóng thần khi công khai các tài liệu trên trang web có tên Football Leaks.

Dự án này được lập ra nhằm tiết lộ những góc khuất của bóng đá thế giới. "Thật không may, môn thể thao mà chúng ta yêu thích đã mục nát và đã đến lúc phải làm sáng tỏ mọi thứ", dòng chữ bằng tiếng Bồ Đào Nha hiện trên trang web của Football Leaks.

Đến cuối năm 2018, Pinto đã cung cấp cho Der Spiegel và Mạng lưới Điều tra Châu Âu (EIC) hơn 70 triệu tài liệu, với khối lượng dữ liệu lên đến 1,9 terabytes, tương đương với 500.000 cuốn Kinh thánh và khả năng viết lại toàn bộ lịch sử động trời của thế giới bóng đá.

Số dữ liệu này bao gồm email, hợp đồng và các tài liệu khác phơi bày hành vi đáng hổ thẹn trong giới tinh hoa bóng đá toàn cầu, môn thể thao vua của thế giới.

Nhìn vào danh sách những câu lạc bộ và cá nhân bị bêu tên, dễ hiểu vì sao giới thượng tầng bóng đá coi Pinto là một quả bom nổ chậm.

Ban đầu là những điều khoản hợp đồng kỳ quặc, như quy định "không đi giày đỏ" mà Real Betis áp đặt lên Rafael van der Vaart, hay việc Liverpool cài cắm điều khoản bán Roberto Firmino với giá 98 triệu bảng miễn là đội mua không phải Arsenal.

Nực cười hơn, Real Madrid bị phanh phui việc che giấu mức phí chuyển nhượng thực sự của Gareth Bale vào năm 2013 chỉ để giữ thể diện "cầu thủ đắt giá nhất thế giới" cho Cristiano Ronaldo.

Năm 2015, làng bóng đá thế giới xôn xao khi hàng loạt tài liệu mật về những góc khuất bị Football Leaks phanh phui. Ảnh: The Black Sea.

Nhưng sau đó là những góc khuất đen tối và nghiêm trọng hơn nhiều: mánh khóe né thuế của Ronaldo, Jose Mourinho và Mesut Ozil, kế hoạch ly khai thành lập European Super League do Bayern Munich khởi xướng.

Tuy nhiên, cú sốc thật sự phải kể đến khi Pinto đã tiết lộ nhiều vụ trốn thuế, môi giới tống tiền hay nổi cộm nhất là cáo buộc hiếp dâm đối với Cristiano Ronaldo, cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới vào lúc ấy. Ở châu Âu, tác động của Football Leaks đã tạo nên cơn địa chấn.

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Bóng ma đeo

bám Man City

Cũng chính Pinto là người đã tiết lộ những thông tin liên quan tới sai phạm về công bằng tài chính của Man City và khiến đội bóng nước Anh chịu án phạt cấm thi đấu 2 năm và phải nộp phạt 30 triệu euro từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).

Đáng tiếc là UEFA sau đó đã nhận "đòn đánh" quá đau từ Man City khi tòa án Trọng tài thể thao (CAS) thông báo hủy bỏ án phạt. Số tiền phạt 30 triệu euro mà UEFA tuyên với CLB này cũng được giảm xuống còn 10 triệu euro.

Tuy nhiên, các email nội bộ về các thỏa thuận tài trợ và thanh toán mờ ám của Man City tiếp tục được BTC Ngoại hạng Anh theo dõi.

Vụ việc này không xuất hiện bất thình lình vào năm 2026 mà chỉ là bom hẹn giờ đến lúc phát nổ. Từ tháng 2/2023, Ngoại hạng Anh đã công bố các cáo buộc, mở ra một quá trình pháp lý kéo dài với hàng loạt vấn đề liên quan đến tài chính, doanh thu, thông tin cung cấp cho giải đấu và các quy định của giải đấu.

Theo hồ sơ được Der Spiegel công bố, nhóm cáo buộc lớn nhất gồm 54 trường hợp không cung cấp thông tin tài chính chính xác và cập nhật trong giai đoạn 2009/2010 đến 2017/2018.

Trong số này, có 14 trường hợp liên quan đến việc cung cấp thông tin chính xác về lương và thù lao của các HLV bao gồm Mark Hughes, Roberto Mancini, Manuel Pellegrini và cả Pep Guardiola.

Ngoài ra, có 5 cáo buộc liên quan đến việc không tuân thủ các quy định UEFA, bao gồm FFP; 7 cáo buộc vi phạm Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững (PSR) của Ngoại hạng Anh trong giai đoạn 2015/16 đến 2017/18, cùng 35 cáo buộc không hợp tác với cuộc điều tra từ tháng 12/2018 đến tháng 2/2023.

Pep Guardiola được cho là có liên quan đến các hợp đồng tài trợ và trả lương mờ ám của Man City. Ảnh: Reuters.

Nguy cơ dành cho Man City không hề nhỏ. Theo Điều W.51 trong bộ quy định của Ngoại hạng Anh, CLB có thể phải nhận nhiều hình thức xử phạt, từ phạt tiền, trừ điểm cho đến khả năng bị loại khỏi giải đấu.

Nếu Man City bị trục xuất khỏi giải đấu, vấn đề tiếp theo là họ sẽ thi đấu ở đâu. Và đây mới là phần khiến vụ việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Theo nhà báo Ben Jacobs, trong trường hợp Man City bị Ngoại hạng Anh loại khỏi hệ thống, EFL cũng sẵn sàng không tiếp nhận CLB này vào bất kỳ hạng đấu nào thuộc quyền quản lý của mình.

Phát biểu trên talkSPORT, Jacobs cho biết EFL có thể xem xét phán quyết của ủy ban độc lập và thể hiện sự đoàn kết với Premier League. "Nếu Man City bị loại khỏi Ngoại hạng Anh, EFL sẵn sàng ủng hộ lập trường này và tìm cách giữ họ ngoài hệ thống EFL", Jacobs tiết lộ.

Điều đó mở ra kịch bản Man City có thể bị đẩy ra khỏi toàn bộ hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Anh. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là khả năng và chưa phải án phạt được xác định. Ngoại hạng Anh được cho là đang hướng tới một án trừ điểm rất nặng, thậm chí có thể dẫn tới việc Man City xuống hạng.

Riêng với Rui Pinto, anh có thể tận mắt chứng kiến một trong những hậu quả lớn nhất từ vụ tiết lộ dữ liệu của mình khi ra tù, theo lịch là vào cuối năm 2027.

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