Samsung Galaxy A18 và A08 ra mắt người dùng Việt, giá từ 4,79 triệu đồng

Công ty Điện tử Samsung vừa chính thức ra mắt bộ đôi điện thoại thông minh Galaxy A mới tại thị trường Việt Nam gồm Galaxy A18 và Galaxy A08.

Theo đó, Galaxy A18 mang đến trải nghiệm điện thoại thông minh nâng cấp với màn hình 6,7 inch FHD+ Super AMOLED và bộ vi xử lý Helio G99+, cho hình ảnh sống động cùng thao tác mượt mà khi xem nội dung trực tuyến, sử dụng mạng xã hội và chơi game.

Galaxy A18

Với bộ nhớ LPDDR5 được nâng cấp, Galaxy A18 sở hữu tốc độ truyền dữ liệu nhanh chóng, hỗ trợ khả năng đa nhiệm phản hồi nhanh và xử lý hiệu quả hơn các tác vụ được hỗ trợ bởi AI.

Được trang bị RAM Plus, tận dụng dung lượng lưu trữ khả dụng làm bộ nhớ ảo, thiết bị giúp các ứng dụng tiếp tục hoạt động mượt mà, đồng thời chuyển đổi liền mạch giữa các ứng dụng và tác vụ.

Người dùng cũng có thể kích hoạt RAM Plus để tăng cường hiệu năng khi thực hiện các tác vụ như chơi game hoặc tắt tính năng để dành dung lượng lưu trữ cho ảnh và video.

Galaxy A18 còn được trang bị bộ ba camera chân thực gồm camera góc rộng 50 MP, camera góc siêu rộng 5 MP và camera macro 2 MP, mở ra nhiều không gian sáng tạo để ghi lại đa dạng góc nhìn.

Từ phong cảnh rộng lớn, chụp ảnh nhóm đến khung hình cận cảnh giàu chi tiết, Galaxy A18 giúp người dùng dễ dàng lựa chọn góc chụp và khung hình phù hợp để lưu giữ trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Trong khi đó, Galaxy A08 tập trung vào thời lượng pin bền bỉ và hiệu năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thường ngày. Máy sở hữu viên pin dung lượng lớn 6.000 mAh, cung cấp nguồn năng lượng dồi dào để Galaxy A08 đồng hành suốt ngày dài dù là xem video, lướt mạng xã hội hay giữ kết nối với bạn bè và gia đình. Với nền tảng pin đáng tin cậy, người dùng có thể dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng nội dung yêu thích và bớt lo lắng về việc hết pin.

Galaxy A08

Galaxy A08 cũng được trang bị bộ xử lý Helio G99+ và bộ nhớ LPDDR5 nâng cấp, mang đến trải nghiệm sử dụng mượt mà trong các tác vụ hằng ngày, đồng thời góp phần tối ưu mức tiêu thụ năng lượng.

RAM Plus mang đến trải nghiệm linh hoạt hơn khi cần bổ sung bộ nhớ. Người dùng cũng có thể tắt tính năng này để dành dung lượng lưu trữ cho ảnh và video.

Để ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc thường ngày, Galaxy A08 sở hữu camera chính 50 MP hỗ trợ lấy nét tự động, camera đo chiều sâu 2 MP và camera trước 8 MP, mang đến trải nghiệm chụp và chia sẻ ảnh dễ dàng, thuận tiện.

Galaxy A18 và Galaxy A08 cũng mang đến những cách thức trực quan hơn để tìm kiếm, khám phá và hoàn thành công việc. Với tính năng Khoanh tròn tìm kiếm nâng cao, người dùng chỉ cần khoanh tròn hoặc chạm vào nội dung trên màn hình để tra cứu thông tin mà không cần nhập thủ công hay chuyển đổi giữa các ứng dụng khác nhau. Tính năng Find the Look mới cho phép người dùng tìm kiếm trọn bộ trang phục hoặc nhận diện bài hát đang phát xung quanh.

Cả hai dòng sản phẩm hiện đều được trang bị nhiều tác nhân AI (AI agent), hỗ trợ người dùng chuyển đổi mượt mà hơn giữa các ứng dụng gốc của Galaxy, các ứng dụng Google và một số ứng dụng bên thứ ba được hỗ trợ.

Thông qua lệnh thoại hoặc thao tác nhấn giữ, người dùng có thể yêu cầu Gemini hoặc Perplexity kích hoạt các ứng dụng tương thích, giúp hoàn thành tác vụ trực quan và thuận tiện hơn trên nhiều dịch vụ khác nhau.

Về độ bền, bộ đôi điện thoại thông minh Galaxy A Series đều được trang bị chuẩn chống bụi và kháng nước IP64. Trong đó, Galaxy A18 được trang bị mặt lưng làm từ polyme gia cường sợi thủy tinh với thiết kế mỏng và mạnh mẽ hơn, mang đến khả năng chịu lực tốt hơn trong một kiểu dáng tinh tế.

Cả hai thiết bị đều hỗ trợ lên tối đa lên đến 6 thế hệ nâng cấp hệ điều hành và 6 năm cập nhật bảo mật, mang đến cho người dùng trải nghiệm di động an toàn và tin cậy trong thời gian dài.

Được bảo vệ bởi nền tảng Samsung Knox, Galaxy A18 và Galaxy A08 còn hợp Knox Vault, mang đến khả năng bảo vệ thông tin nhạy cảm dựa trên nền tảng phần cứng. Môi trường bảo mật chuyên biệt này giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân an toàn, mang đến sự an tâm hơn khi người dùng thực hiện ngày càng nhiều hoạt động trên điện thoại thông minh.

Galaxy A08 có ba tùy chọn màu sắc gồm bạc ánh kim, xanh đại dương và xanh lục bảo. Phiên bản RAM 4 GB, bộ nhớ trong 64 GB được niêm yết ở mức 4,79 triệu đồng. Phiên bản RAM 4 GB, bộ nhớ trong 128 GB có giá 5,59 triệu đồng.

Galaxy A18 cũng có ba tùy chọn màu sắc gồm bạc ánh kim, xanh ánh kim và bạc ánh kim. Phiên bản RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB có giá bán lẻ 8,49 triệu đồng, phiên bản RAM 6 GB và bộ nhớ trong 128 GB có giá 7,19 triệu đồng, trong khi phiên bản RAM 4 GB và bộ nhớ trong 128 GB có giá 6,59 triệu đồng.