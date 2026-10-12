Càng nhiều đơn hàng trên sàn TMĐT, người bán càng khó kiếm lời

Không còn đáp ứng tốt các tác vụ hiện đại không có nghĩa là laptop cũ đã trở nên vô dụng bởi chỉ với một chút sáng tạo, thiết bị vẫn có thể được tái sử dụng theo nhiều cách thiết thực, tiết kiệm chi phí và mang lại giá trị lâu dài...