Càng nhiều đơn hàng trên sàn TMĐT, người bán càng khó kiếm lời
Thương mại điện tử (TMĐT) mở ra cơ hội tiếp cận hàng triệu khách hàng, nhưng doanh thu tăng không đồng nghĩa lợi nhuận tăng tương ứng. Khi phí sàn, quảng cáo, khuyến mãi và chi phí vận hành ngày càng tạo sức ép, bài toán của người bán hàng và các doanh nghiệp không chỉ là bán được bao nhiêu đơn hàng, mà còn là giữ lại bao nhiêu giá trị sau mỗi giao dịch.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/cang-nhieu-don-hang-tren-san-tmdt-nguoi-ban-cang-kho-kiem-loi.html