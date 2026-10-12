Tờ báo Slovakia muốn quay lại với phát thanh 'kiểu cũ' trong thời đại số

Bà Patricia Voľanská, người phụ trách podcast, video và mạng xã hội của Denník N, ban đầu không mấy hào hứng với ý tưởng này. Nhưng các số liệu khảo sát đã khiến bà thay đổi suy nghĩ.

Theo dữ liệu bà dẫn lại, hơn 80% người dân Slovakia, quốc gia có khoảng 5 triệu dân, vẫn nghe radio FM, chủ yếu khi lái xe hoặc làm việc. Khoảng một nửa dân số cũng nghe các chương trình phát thanh trực tuyến.

“Hơn 3 triệu người nghe radio và con số này đã ổn định trong nhiều năm”, bà Voľanská cho biết.

Tòa soạn đã sản xuất nhiều nội dung âm thanh, từ tin tức đến phỏng vấn và podcast. Vì vậy, phát thanh FM có thể giúp đưa những nội dung này đến với nhóm công chúng không thường xuyên tìm kiếm tin tức trên mạng.

Giữa thời đại số, báo Slovakia chọn radio FM để tiếp cận hàng triệu người vẫn nghe đài truyền thống. Ảnh: Unsplash

Việc mở đài phát thanh khi đã có podcast có thể bị xem là trùng lặp. Nhưng kinh nghiệm của Denník N cho thấy cùng một nội dung có thể phục vụ nhiều nhóm công chúng qua những định dạng khác nhau.

Tòa soạn từng xuất bản sách dựa trên các cuộc phỏng vấn, trong đó có những cuốn bán chạy. Bản tin Newsfilter cũng được cung cấp dưới dạng podcast miễn phí và bản văn bản dành cho người đăng ký trả phí. Dù có thể nghe miễn phí, một bộ phận độc giả vẫn sẵn sàng trả tiền để đọc nội dung.

Điều đó cho thấy các định dạng không nhất thiết cạnh tranh với nhau. Có người thích nghe tin khi lái xe, người khác muốn đọc bài phân tích, trong khi một số người chỉ theo dõi tin tức qua mạng xã hội.

“Mọi đài phát thanh Slovakia đều chuyển nội dung của mình thành podcast. Chúng tôi đang đi theo hướng ngược lại, và tôi nghĩ điều đó có thể thành công”, bà Voľanská nói.

Tòa soạn hy vọng đài phát thanh sẽ tạo thêm cơ hội để các nhà báo giải thích những vấn đề phức tạp, trò chuyện với người nghe và đưa tin tức đã được kiểm chứng đến những nhóm khán giả mới.

Denník N có khoảng 150 nhân sự biên tập, mỗi ngày sản xuất khoảng 40 bài viết chuyên sâu và 200 tin ngắn. Tòa soạn còn thực hiện 18 podcast cùng hàng chục video mỗi tuần. Nguồn lực này giúp đài có khả năng cung cấp thông tin giàu bối cảnh và được kiểm chứng.

Hiện báo đang xin giấy phép phát sóng FM. Nếu không được cấp phép, phương án thay thế là phát thanh trực tuyến.

Lựa chọn của Denník N cho thấy đổi mới báo chí không nhất thiết đồng nghĩa với chạy theo công nghệ mới nhất. Đôi khi, điều quan trọng hơn là hiểu công chúng đang ở đâu và đưa nội dung đáng tin cậy đến với họ qua những kênh phù hợp.