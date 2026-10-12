Giá RAM DDR5 tăng cao khiến chuẩn RAM DDR4 bất ngờ hồi sinh trên các nền tảng Intel và AMD

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ toàn cầu đang khiến giá RAM DDR5 leo thang không ngừng, tạo nên rào cản chi phí rất lớn đối với cộng đồng người dùng máy tính. Trước diễn biến này, một động thái bất ngờ đã diễn ra trên thị trường phần cứng khi các nhà sản xuất vi xử lý và bo mạch chủ hàng đầu như Intel, AMD và Gigabyte bắt đầu quay trở lại hỗ trợ chuẩn RAM DDR4 – công nghệ vốn đã có hơn một thập kỷ tồn tại.

Khoảng cách giá thành và nghịch lý công nghệ bộ nhớ

Trong lộ trình phát triển thông thường của ngành công nghiệp bán dẫn, việc đầu tư phần cứng mới để tiếp tục sử dụng một thế hệ RAM ra đời từ năm 2014 hiếm khi được khuyến khích. Tuy nhiên, đợt biến động giá hiện tại đã làm thay đổi hoàn toàn bài toán kinh tế khi giá thành của chuẩn DDR5 tăng vọt, trong khi giá RAM DDR4 vẫn giữ mức tương đối ổn định.

Sự chênh lệch về mặt chi phí giữa hai thế hệ RAM hiện nay đã đạt mức kỷ lục. Theo các dữ liệu ghi nhận từ thị trường, một bộ kit nhớ Corsair Vengeance DDR5 dung lượng 32GB đang được giao dịch ở mức giá khoảng 620 USD. Trong khi đó, bộ kit RAM DDR4 cùng mức dung lượng 32GB chỉ có giá khoảng 260 USD, tức là thấp hơn quá nửa.

Biến động giá bộ nhớ RAM khiến chuẩn DDR4 quay trở lại thị trường phần cứng

Mặc dù DDR5 sở hữu băng thông dữ liệu vượt trội và khả năng tối ưu điện năng hiệu quả hơn, sự chênh lệch giá tới hơn hai lần đang khiến đa số người dùng phổ thông lẫn các nhà xây dựng cấu hình hệ thống phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Nước cờ chiến lược của Intel và Gigabyte trên socket LGA 1700

Để tháo gỡ điểm nghẽn chi phí cho người dùng, nhà sản xuất bo mạch chủ Gigabyte đã công bố kế hoạch phát triển hai dòng sản phẩm mới tương thích với các vi xử lý chuẩn bị ra mắt sử dụng socket LGA 1700 của Intel. Nền tảng LGA 1700 từng được giới thiệu lần đầu vào năm 2021 cùng thế hệ vi xử lý Alder Lake thứ 12, hỗ trợ song song cả DDR4 lẫn DDR5 trước khi Intel chuyển hướng hoàn toàn sang DDR5 vào năm 2024.

Theo kế hoạch từ Gigabyte, tính năng tương thích kép này sẽ chính thức quay trở lại. Đáng chú ý, các mẫu CPU thế hệ mới sử dụng socket LGA 1700 hỗ trợ DDR4 dự kiến sẽ tiếp tục được trình làng vào đầu năm 2027. Bước đi này mang lại cơ hội nâng cấp hiệu năng tính toán rõ rệt mà người dùng không bắt buộc phải gánh thêm chi phí đắt đỏ khi đổi mới toàn bộ dàn RAM.

Intel và AMD quay lại hỗ trợ chuẩn RAM DDR4

AMD duy trì sức sống cho hệ sinh thái socket AM4

Không đứng ngoài cuộc đua hỗ trợ khách hàng, đội ngũ AMD cũng đưa ra giải pháp tương tự nhằm khai thác tối đa vòng đời của hệ sinh thái AM4 thế hệ trước. Nhà sản xuất Gigabyte đã xác nhận sẽ phát hành một dải bo mạch chủ AM4 hoàn toàn mới tương thích với chuẩn DDR4 để phục vụ đợt tái phát hành kỷ niệm 10 năm của vi xử lý Ryzen 7 5800X3D.

Việc một bộ vi xử lý chơi game trứ danh như Ryzen 7 5800X3D được tái xuất cùng loạt bo mạch chủ mới chứng minh rằng kiến trúc cũ kết hợp bộ nhớ DDR4 vẫn đủ sức cạnh tranh về mặt hiệu năng thực tế lẫn giá thành trên thị trường.

Giải pháp nâng cấp thực tế cho người dùng PC

Việc các ông lớn phần cứng đồng loạt khôi phục hỗ trợ các socket cũ và duy trì chuẩn DDR4 cho thấy đợt khủng hoảng giá bộ nhớ có thể sẽ kéo dài hơn dự kiến ban đầu. Đối với những người dùng đang sở hữu dàn máy sử dụng RAM DDR4, việc tiếp tục tận dụng bộ nhớ cũ và chuẩn bị đón nhận các dòng vi xử lý tương thích mới được xem là một phương án đầu tư thông minh và tiết kiệm ngân sách nhất hiện nay.