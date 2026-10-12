KF-21 Block II: Từ tiêm kích chiếm ưu thế trên không thành máy bay đa nhiệm

KF-21 Block I được phát triển với trọng tâm là năng lực bay cơ bản và tác chiến không đối không. Đây cũng là cấu hình đã hoàn tất đánh giá "phù hợp chiến đấu" vào tháng 5/2026.

Sau khoảng 5 năm thử nghiệm, các yêu cầu về tính năng cơ bản và năng lực không đối không của máy bay đã được kiểm chứng.

Block II sẽ mở rộng đáng kể phạm vi sử dụng của tiêm kích này. Nếu Block I chủ yếu đảm nhiệm nhiệm vụ giành và duy trì ưu thế trên không, Block II được phát triển để thực hiện thêm nhiệm vụ không đối đất.

Điều này biến KF-21 từ một tiêm kích thiên về phòng không thành nền tảng có khả năng đảm nhiệm nhiều loại nhiệm vụ hơn.

Một thay đổi quan trọng nằm ở hệ thống vũ khí. KF-21 Block II sẽ được tích hợp các loại bom và tên lửa không đối đất để tấn công mục tiêu trên mặt đất. Hàn Quốc cũng đang phát triển tên lửa không đối đất tầm xa dành cho KF-21.

DAPA cho biết loại vũ khí này được thiết kế để tấn công chính xác các mục tiêu quan trọng ở sâu trong khu vực đối phương và dự kiến bắt đầu được tích hợp, thử nghiệm trên nguyên mẫu KF-21 từ năm 2027.

Khả năng tác chiến mặt biển cũng nằm trong hướng phát triển của KF-21. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa năng lực đã được xác nhận và những chương trình đang phát triển.

Radar AESA của KF-21 được thiết kế với khả năng hỗ trợ phát hiện, theo dõi mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển. Đây là nền tảng quan trọng để máy bay có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ thay vì chỉ tập trung vào không chiến.

Điểm đáng chú ý là Hàn Quốc đang theo đuổi phương thức phát triển từng bước. KF-21 không phải chờ toàn bộ năng lực hoàn thiện mới được đưa vào sản xuất.

Block I được đưa vào sản xuất với năng lực không đối không trước, sau đó Block II tiếp tục bổ sung các khả năng không đối đất và những loại vũ khí mới.

Theo kế hoạch hiện nay, việc mở rộng năng lực không đối đất được đẩy nhanh và triển khai theo từng giai đoạn từ năm 2027.

Điều này giúp KF-21 từng bước tiến tới cấu hình đa nhiệm, có thể đảm nhận cả không chiến, tấn công mục tiêu mặt đất và trong tương lai là các nhiệm vụ chống hạm. Tuy nhiên, không phải toàn bộ vũ khí của Block II đều đã sẵn sàng ở thời điểm hiện tại.

Với cách phát triển này, Block II không đơn thuần là bản nâng cấp của Block I. Đây là bước chuyển quan trọng về vai trò tác chiến của KF-21, từ một tiêm kích chủ yếu thực hiện nhiệm vụ không đối không thành một nền tảng đa nhiệm có thể khai thác nhiều loại cảm biến và vũ khí khác nhau.