Vì sao RAM DDR4 bất ngờ hồi sinh khi giá linh kiện DDR5 tăng cao kỷ lục trên thị trường?

Tình trạng khan hiếm linh kiện và giá thành tăng phi mã của bộ nhớ RAM trên thị trường toàn cầu đang tạo ra rào cản lớn đối với cộng đồng người dùng máy tính cá nhân. Trước áp lực ngân sách nâng cấp quá lớn, các nhà sản xuất phần cứng hàng đầu bao gồm Intel, AMD và Gigabyte đã quyết định tái khởi động hỗ trợ chuẩn RAM DDR4 thế hệ cũ nhằm giải bài toán cân đối chi phí cho người dùng.

Khoảng cách chi phí kỷ lục giữa hai thế hệ bộ nhớ

Trong bối cảnh công nghệ thông thường, việc chọn mua linh kiện phục vụ một chuẩn bộ nhớ đã ra mắt hơn một thập kỷ như DDR4 không phải là quyết định ưu tiên. Dẫu vậy, đợt thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ hiện tại đã đẩy giá RAM DDR5 tăng phi mã, trong khi chuẩn DDR4 vẫn duy trì mức giá ổn định hơn rất nhiều.

Sự phân hóa về mặt chi phí giữa hai thế hệ phần cứng đang tạo ra khoảng cách rõ rệt. Đơn cử, khảo sát thị trường ghi nhận một bộ nhớ RAM Corsair Vengeance DDR5 dung lượng 32GB có giá bán lên tới 620 USD. Ở chiều ngược lại, phiên bản RAM DDR4 tương đương cùng mức dung lượng chỉ có giá 260 USD, tức thấp hơn phân nửa.

Biến động giá bộ nhớ RAM khiến chuẩn DDR4 quay trở lại thị trường phần cứng

Dù chuẩn DDR5 vượt trội hoàn toàn về tốc độ truyền tải dữ liệu và khả năng quản lý điện năng, mức chênh lệch giá thành quá lớn đã khiến phần đông người dùng ngần ngại nâng cấp hệ thống.

Bước đi bất ngờ từ Intel, AMD và các hãng bo mạch chủ

Để thích ứng với biến động tiêu dùng, nhà sản xuất bo mạch chủ Gigabyte đã công bố kế hoạch phân phối hai dòng sản phẩm mới hỗ trợ các vi xử lý sắp ra mắt dựa trên socket LGA 1700 của Intel. Giao tiếp LGA 1700 từng được giới thiệu lần đầu vào năm 2021 cùng loạt CPU Alder Lake thế hệ 12, hỗ trợ song song cả DDR4 lẫn DDR5 trước khi Intel chuyển hẳn sang cơ chế độc quyền DDR5 vào năm 2024.

Theo đại diện Gigabyte, tính năng tương thích kép này sẽ được tái lập, với các bộ vi xử lý mới trên nền tảng LGA 1700 dự kiến xuất xưởng vào đầu năm 2027. Bước đi này giúp người dùng dễ dàng trang bị vi xử lý thế hệ mới mà không phải gánh thêm chi phí đắt đỏ khi đổi sang RAM DDR5.

Intel và AMD quay lại hỗ trợ chuẩn RAM DDR4

Song song với Intel, AMD cũng áp dụng chiến lược duy trì nền tảng tương tự. Gigabyte đã hé lộ chuỗi bo mạch chủ mới dành cho socket AM4 tương thích với RAM DDR4, ra mắt cùng đợt phát hành lại kỷ niệm 10 năm của bộ vi xử lý Ryzen 7 5800X3D danh tiếng.

Bài toán tối ưu chi phí nâng cấp máy tính cá nhân

Kể từ thời điểm ra mắt vào năm 2014, chuẩn DDR4 đã đồng hành cùng ngành công nghiệp PC suốt hơn một thập kỷ trước khi từng bước nhường chỗ cho DDR5. Quyết định khôi phục hệ sinh thái linh kiện cũ từ các hãng công nghệ phản ánh việc khủng hoảng giá bộ nhớ có thể sẽ tiếp diễn trong thời gian dài.

Với những người dùng đang sở hữu dàn máy sử dụng RAM DDR4, việc tiếp tục tận dụng hệ thống sẵn có và đón chờ các mẫu CPU thế hệ mới hỗ trợ chuẩn này được đánh giá là phương án kinh tế, hạn chế tối đa rủi ro chi phí trong giai đoạn thị trường phần cứng nhiều biến động.