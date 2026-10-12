An Giang tăng tốc hoàn thiện hạ tầng số, sẵn sàng phục vụ APEC 2027

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh An Giang đang tập trung hoàn thiện hạ tầng, dữ liệu và nền tảng số, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quản lý nhà nước, sản xuất và đời sống. Tỉnh đặt mục tiêu tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số, tạo động lực phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực; nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu, từng bước được nâng lên. Cơ chế chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được hoàn thiện.

Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh đẩy mạnh kết nối, liên thông dữ liệu phục vụ vận hành chính quyền địa phương hai cấp; khai thác các cơ sở dữ liệu về đất đai, tài chính, hộ tịch và phát triển thương mại điện tử. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) được ứng dụng trong nông nghiệp, hỗ trợ dự báo sâu bệnh, tự động điều tiết tưới tiêu và thúc đẩy sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Tỉnh cũng đẩy nhanh đầu tư Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tại đặc khu Phú Quốc, hướng tới đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động trong năm APEC 2027. Trong lĩnh vực y tế, một số cơ sở triển khai bệnh án điện tử tích hợp AI; tại Vườn quốc gia U Minh Thượng, camera AI và thiết bị bay không người lái (UAV) được sử dụng để giám sát, tuần tra bảo vệ rừng.

Theo số liệu của tỉnh, GRDP quý III/2026 ước tăng 10,17%; mức tăng trưởng 9 tháng ước đạt 9,32%. Cùng với ứng dụng công nghệ, An Giang triển khai các nhiệm vụ cấp bách nhằm khắc phục điểm nghẽn chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng khung kiến trúc dữ liệu tỉnh và đẩy nhanh hoàn thiện dữ liệu phục vụ Đề án 06. Tỉnh đã định danh điện tử 16.864 doanh nghiệp; tỷ lệ xác thực thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt trên 99%.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp khó khăn do một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành chậm hoàn thiện, hạ tầng số tại một số khu vực biển, đảo còn hạn chế vì chưa có điện lưới quốc gia. Ban Chỉ đạo 57 tỉnh đặt mục tiêu tháo gỡ các vướng mắc trước ngày 15/11 và hoàn thành kế hoạch hành động 100 ngày trước ngày 30/11.

Thời gian tới, An Giang tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương giai đoạn 2026-2030, phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10,71% trở lên. Tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thực hiện nhiệm vụ; ưu tiên giải quyết hạn chế về hạ tầng điện, viễn thông tại các địa bàn khó khăn, bảo đảm người dân có điều kiện tiếp cận dịch vụ số.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Chuyển đổi số tỉnh năm 2026, An Giang dự kiến ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh và Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. UBND tỉnh đồng thời ký kết hợp tác với Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và phối hợp với VNPT An Giang triển khai các nội dung liên quan.

Các hoạt động này hướng tới thúc đẩy phát triển hạ tầng, ứng dụng AI, bảo đảm an toàn thông tin và chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trong nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục. Qua đó, An Giang kỳ vọng nâng cao hiệu quả quản trị, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ số và tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững.