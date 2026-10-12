Kiến tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên tri thức, khoa học công nghệ

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk Bùi Thanh Toàn phát biểu khai mạc hội thảo.

Hội thảo quy tụ đông đảo đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học cùng các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng khởi nghiệp khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk Bùi Thanh Toàn cho biết, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị và đưa đất nước phát triển bứt phá. Đối với Đắk Lắk, trong không gian phát triển mới gắn kết giữa Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, yêu cầu đặt ra là phải kiến tạo các động lực tăng trưởng mới dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tỉnh chỉ có thể bứt phá khi chuyển từ “tăng trưởng dựa trên sản lượng” sang “tăng trưởng dựa trên hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng”. Tỉnh đã cụ thể hóa bằng các chương trình hành động trọng tâm hướng tới việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP bên lề hội thảo.

“Chủ trương đã rõ, khung kế hoạch đã ban hành, nhưng nhìn thẳng vào thực tế, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh vẫn còn một điểm nghẽn lớn: Đó là sự đứt gãy trong liên kết. Một hệ sinh thái không phải là phép cộng cơ học của các tổ chức đứng cạnh nhau, mà là chất keo kết dính và sự tương tác sống động giữa các chủ thể. Do đó, hội thảo nhằm đánh giá thực trạng, nhận diện những điểm nghẽn và đề xuất giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, hướng tới hành động thực chất. Khoa học và đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ “đơn đặt hàng” của thực tiễn cuộc sống. Đặc biệt, định hướng phát triển Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh thành Trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cấp vùng đóng vai trò hạt nhân kết nối các nguồn lực nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp, thúc đẩy thử nghiệm, thương mại hóa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh” - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk Bùi Thanh Toàn nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các diễn giả đã tập trung phân tích thực trạng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh Đắk Lắk, làm rõ những khó khăn trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; đồng thời thảo luận vai trò của doanh nghiệp và không gian ươm tạo đổi mới sáng tạo, đề xuất các cơ chế, chính sách và mô hình hợp tác, nhóm giải pháp phát triển nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng hỗ trợ.

Theo các đại biểu, cần đưa hoạt động nghiên cứu khoa học đến gần hơn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh; chú trọng thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nhất là các giống cây trồng chủ lực; xây dựng không gian ươm tạo đổi mới sáng tạo trong trường đại học; phát huy vai trò hạt nhân của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị… Đại biểu cũng đề xuất những mô hình hợp tác có tính khả thi, hướng đến hình thành các dự án cụ thể, nâng cao hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, từng bước xây dựng mạng lưới liên kết giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Đăng Phong, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đăng Phong cho rằng, đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ việc thay đổi tư duy, nhận thức, xác định đúng nhu cầu thị trường và lựa chọn công nghệ phù hợp, thay vì chỉ tập trung cải tiến thiết bị để duy trì những sản phẩm đã dần lỗi thời. Việc dồn nguồn lực để tối ưu hóa máy móc cho những mặt hàng mà thị trường không còn ưa chuộng sẽ làm lãng phí chi phí. Do đó, doanh nghiệp cần tư duy lại bài toán sản phẩm, từ đó lựa chọn giải pháp công nghệ tương thích nhằm tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh cao và giá trị bền vững.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với các viện, trường và tổ chức đoàn thể.

Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các đơn vị gồm: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), Trường Đại học Phú Yên, Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động ký kết nhằm tăng cường công tác phối hợp, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo phát triển thành dự án, sản phẩm cụ thể.