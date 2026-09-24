Hà Nội rộn ràng đón Trung thu sớm

Tại Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam, người dân, du khách, đặc biệt là các em nhỏ có dịp hoà mình vào không khí sôi động của các chương trình nghệ thuật biểu diễn do các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ, các câu lạc bộ tổ chức. Rất nhiều hoạt động như triển lãm tranh, thi trưng bày mâm cỗ Trung thu, hoạt động trải nghiệm làm đồ chơi thủ công… được triển khai trong dịp này.

Múa lân - tiết mục luôn được mong chờ mỗi mùa Trung thu.

Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam Nguyễn Hằng Nga cho biết, Lễ hội Trung thu năm 2026 không chỉ là ngày hội dành cho tuổi thơ mà còn là dịp tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc và là cơ hội để thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm yêu, thêm gắn bó với cội nguồn.

Múa Lân trong đêm khai mạc Lễ hội Trung thu 2026.

Từ những năm 1990, Tết Trung thu tại Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam đã trở thành một dấu ấn đẹp trong đời sống văn hóa của thiếu nhi Thủ đô. Khi điều kiện vật chất còn nhiều thiếu thốn, niềm vui của trẻ thơ vẫn được thắp lên lung linh từ ánh nến trong những chiếc đèn ông sao tự làm, từ tiếng trống, tiếng cười và những phút giây quây quần bên gia đình, bè bạn. Những mùa Trung thu ấy không chỉ lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi thơ mà còn góp phần bồi đắp tình yêu đối với văn hóa truyền thống.

Một trong những mâm cỗ Trung thu ấn tượng được trưng bày.

Sắc màu tuổi thơ rực rỡ qua từng mâm cỗ Trung thu.

Đến nay, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam vẫn bền bỉ duy trì và phát triển chuỗi các hoạt động lễ hội Trung thu thường niên dành cho thiếu nhi Thủ đô, qua đó tạo nên một không gian văn hóa thân thuộc, được tiếp nối qua nhiều năm tháng.

Mỗi mùa Trung thu không chỉ là dịp để các em vui chơi, đón Tết, mà còn là cơ hội để những giá trị đẹp đẽ của truyền thống tiếp tục được trao truyền, lan tỏa và hiện diện sinh động trong đời sống hiện đại.

Trẻ em thích thú làm diều giấy.

Nhiều hoạt động giàu tính trải nghiệm được dành cho các em thiếu nhi dịp này.

Tại mùa Trung thu 2026, không gian lễ hội được trang trí rực rỡ với những tiểu cảnh mang đậm không khí Trung thu truyền thống. Những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử, chuồn chuồn tre, tò he, mặt nạ giấy… đưa khách tham dự vào thế giới tuổi thơ giàu màu sắc và những câu chuyện đẹp của văn hóa dân tộc. Cùng với đó là mâm cỗ trông trăng, nơi hội tụ những sản vật quen thuộc của mùa thu, gửi gắm ước vọng về sự đủ đầy, đoàn viên và hạnh phúc.

Trẻ em hoà mình trong không gian lễ hội vui nhộn của đêm khai mạc.

Nhiều hoạt động trải nghiệm, các trò chơi dân gian, hoạt động vận động và thể thao trí tuệ, giúp trẻ em được giao lưu, tự tin, phát huy khả năng sáng tạo và tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, cộng đồng.

Chương trình “Lễ hội trăng rằm” với các hoạt động biểu diễn, giao lưu nghệ thuật và diễu hành qua nhiều tuyến phố, rước đèn đón trăng vào tối 24/9 sẽ tiếp tục mang đến một không gian lễ hội rộn ràng, nơi các em được trực tiếp tham gia, thể hiện năng khiếu, cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

Tất cả đều hướng đến một mùa Trung thu ý nghĩa, không chỉ với ánh trăng, tiếng trống hội hay những món quà mà hơn hết là tình yêu thương, sự quan tâm và những ký ức đẹp được vun đắp trong mỗi gia đình.

Các hoạt động biểu diễn mang đến không khí sôi động cho Lễ hội Trung thu 2026.