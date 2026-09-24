Rực rỡ 'Sắc màu Lâm Đồng - Chung một vầng trăng' năm 2026

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo sở, ngành, địa phương tham dự khai mạc lễ hội trung thu

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính tỉnh; Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết; Nguyễn Hồng Pháp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thuận; Phạm Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Mũi Né; lãnh đạo các sở, ngành và hàng ngàn em thiếu nhi, học sinh, người dân địa phương, du khách.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lê Thị Trúc Linh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội đọc Thư chúc Tết Trung thu năm 2026 của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội Lê Thị Trúc Linh đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Thư viết: “Trung thu đến, các cháu lại háo hức chờ trăng lên, cùng nhau rước đèn, xem múa lân, phá cỗ, nghe chuyện cổ tích chú Cuội, chị Hằng... Dưới ánh trăng, có tiếng cười trong trẻo của bạn bè, vòng tay ấm áp của gia đình và những niềm vui bình dị làm nên tuổi thơ. Tôi mong mỗi mùa Trung thu đều để lại trong lòng các cháu một miền ký ức thật đẹp đẽ, thân thương.

Ban Tổ chức tặng hoa cho nhà tài trợ

Ngày nay, các cháu ở mọi miền Tổ quốc được sống trong những điều kiện tốt hơn. Dù lớn lên giữa phố phường nhộn nhịp hay bản làng xa xôi, nơi biên cương hay hải đảo, mỗi cháu đều xứng đáng có một tuổi thơ bình yên, được đến trường, được che chở và yêu thương.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ hội trung thu năm 2026

Tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các cháu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi còn nhiều khó khăn. Không để cháu nào thiếu đi sự chăm sóc, không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và những ước mơ hồn nhiên của tuổi nhỏ".

Múa lân khai mạc lễ hội

Cuối thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, đón Tết Trung thu năm 2026 thật vui tươi, an toàn, bổ ích. Mong cháu nào cũng đón Trung thu trọn vẹn ý nghĩa, đáng nhớ và có niềm tin vào những điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước.

Các em háo hức tham gia rước đèn

Đây là năm đầu tiên lễ hội Trung thu được tổ chức quy mô cấp tỉnh sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Lễ hội Trung thu không chỉ là ngày hội lớn của các em thiếu niên và nhi đồng, mà còn là niềm tự hào của người dân khu vực Đông Lâm Đồng.

Các cộ đèn lần lượt diễu hành đem theo nhiều màu sắc rực rỡ

Tham gia lễ hội Trung thu năm nay có 27 lồng đèn lớn và 2.160 chiếc lồng đèn nhỏ của 19 đoàn đến từ các xã, phường đem theo nhiều màu sắc rực rỡ, góp phần làm cho đêm hội trăng rằm thêm lung linh, ấm áp.

Lồng đèn lớn của xã Tuyên Quang

Theo Ban Tổ chức lễ hội, Trung thu năm 2026 tiếp tục thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi. Đây cũng là dịp thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân sau khi kiện toàn, sáp nhập đơn vị hành chính.

Năm đầu tiên xã Tân Hải có mặt tại lễ hội Trung thu cấp tỉnh

Bên cạnh đó, lễ hội góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao sức hấp dẫn điểm đến trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Lồng đèn lớn của phường Phan Thiết

Mặc dù trước khi diễn ra lễ khai mạc, trời mưa rất to, nhưng với tâm thế sẵn sàng, háo hức chờ đợi lễ rước đèn truyền thống, cả người lớn và trẻ nhỏ đã trú mưa trong nhà hát, đợi mưa bớt nặng hạt.

Lễ hội Trung thu không chỉ là ngày hội lớn của các em thiếu niên và nhi đồng, mà còn là niềm mong chờ của người dân khu vực Đông Lâm Đồng

Ông Ngô Minh Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Kiệm chia sẻ: “Sáng nay cũng lo trời mưa các địa phương không rước đèn được, nhưng lễ khai mạc đã diễn ra tốt đẹp. Mặc dù địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ, nhưng trên tinh thần tham gia lễ hội chung của tỉnh, địa phương cũng cố gắng có mặt từ sớm theo yêu cầu của Ban Tổ chức, mong muốn đem đến cho các em thiếu nhi trên địa bàn đón Trung thu vui tươi, ấm áp”.

Lồng đèn lớn của xã Hàm Kiệm với mô hình quả thanh long

Cũng như xã Hàm Kiệm, cộ đèn của xã Hồng Sơn cũng có mặt ở Nhà hát Quảng trường Nguyễn Tất Thành khá sớm. Ông Nguyễn Nhân Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn vui vẻ cho biết: “Mặc dù địa bàn xa và những ngày qua có mưa lớn, kết hợp xả lũ, hoa màu, vật nuôi của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng, nhưng với tâm thế sẵn sàng đóng góp cho lễ hội Trung thu được trọn vẹn, xã Hồng Sơn đã tham gia lễ hội với tinh thần vui tươi, phấn khởi. Sau khi mưa to khoảng 1 tiếng, trời đã tạnh giúp các em rước đèn an toàn, Lễ hội Trung thu 2026 kết thúc tốt đẹp".

Lồng đèn của xã Hồng Sơn tham gia lễ hội Trung thu

27 lồng đèn lớn và hàng ngàn lồng đèn nhỏ lần lượt đi qua lễ đài, mang đến một bức tranh Trung thu rực rỡ sắc màu. Mỗi đoàn mang một câu chuyện riêng về quê hương, về biển cả, núi rừng, văn hóa, truyền thống và những ước mơ tuổi thơ. Nhưng tất cả cùng gặp nhau dưới một vầng trăng, một niềm vui và một tình yêu dành cho quê hương Lâm Đồng.

Mô hình thanh long vàng của xã Hàm Thuận Nam

Đoàn diễu hành Trung thu đi qua các tuyến đường Nguyễn Tất Thành - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt, mang theo những sắc màu rực rỡ, những nụ cười hồn nhiên và lời chúc về một mùa Trung thu thật vui tươi, ấm áp đến với các em thiếu nhi và người dân.

Người dân háo hức theo dõi lễ hội Trung thu tại khu vực Đông Lâm Đồng

Một số hình ảnh lễ hội trung thu 2026:

Các em học sinh Trường THCS Hàm Mỹ rất vui vì được tham gia lễ hội Trung thu cấp tỉnh

Mưa tạnh nên các em tham gia rước đèn thuận lợi, vui tươi

Mô hình lồng đèn lớn của xã Phan Rí Cửa

Mô hình thuyền đánh cá của phường Mũi Né

Mô hình lồng đèn nhỏ đàn cá con dễ thương

Mô hình cá chép hóa rồng của cụm trường xã Tuyên Quang

Mô hình cá ngựa của phường Phú Thủy

Mô hình của phường Phú Thủy

Tất cả cùng gặp nhau dưới một vầng trăng, một niềm vui và một tình yêu dành cho quê hương Lâm Đồng