Góc nhìn văn hoá: “Tết Trung thu - Giữ hồn mùa trăng Việt”

Tranh minh hoạ. Nguồn: Internwt.

Một mùa trăng, nhiều lớp ký ức

Cứ đến Rằm tháng Tám, trong ký ức của nhiều người Việt lại hiện về một thế giới rất riêng: những chiếc đèn ông sao lung linh trong đêm, tiếng trống múa lân vang lên từ đầu ngõ, mâm cỗ được bày ra giữa sân, bánh nướng, bánh dẻo, hoa quả và tiếng trẻ con ríu rít chờ đến giờ phá cỗ.

Trung thu, vì thế, không đơn thuần là một ngày lễ. Đó là một phần ký ức văn hóa được hình thành từ những sinh hoạt rất cụ thể của gia đình và cộng đồng.

Từ xa xưa, Rằm tháng Tám đã gắn với đời sống của cư dân nông nghiệp lúa nước, với niềm vui sau những tháng ngày lao động và khát vọng về sự sum họp, đủ đầy. Từ thời Lý, Trung thu đã trở thành một lễ hội lớn ở kinh thành Thăng Long. Trong dân gian, ngày hội ấy lại mang một dáng vẻ gần gũi: Gia đình làm lễ gia tiên, treo đèn, bày cỗ, thưởng trăng; trẻ em rước đèn, đánh trống, múa lân và cùng nhau phá cỗ.

Chính sự kết hợp giữa chiều sâu lịch sử và những sinh hoạt đời thường đã làm nên sức sống đặc biệt của Trung thu.

Một chiếc đèn ông sao có thể rất đơn sơ, nhưng nếu được tự tay làm cùng cha mẹ, nó trở thành một kỷ vật. Một mâm cỗ có thể không cầu kỳ, nhưng nếu cả gia đình cùng ngồi bên nhau, nó trở thành ký ức. Một đêm rước đèn trong xóm nhỏ có thể không có sân khấu lớn, nhưng lại là không gian để trẻ em học cách vui chơi cùng nhau, chia sẻ với nhau và cảm nhận mình thuộc về một cộng đồng.

Đó cũng là lý do Trung thu truyền thống vẫn có sức hấp dẫn ngay cả khi đời sống đã thay đổi rất nhiều.

Tại Hà Nội, phố Hàng Mã những ngày này lại rực rỡ sắc màu của mùa trăng. Những món đồ chơi truyền thống, đồ trang trí, sản phẩm thủ công, bánh Trung thu cùng nhiều sản phẩm hiện đại tạo nên một không gian vừa quen vừa lạ. Ở đó, quá khứ không biến mất mà đứng cạnh hiện tại, tạo thành một diện mạo Trung thu mới.

Đáng chú ý hơn, nhiều hoạt động văn hóa tại Hà Nội đang chuyển từ cách “trưng bày di sản” sang “cho công chúng trải nghiệm di sản”.

Tại Hoàng thành Thăng Long, các chương trình “Vui Tết Trung thu” giới thiệu đồ chơi Trung thu xưa, hướng dẫn làm đèn, mặt nạ giấy bồi, diều giấy, đồng thời tái hiện hình ảnh Trung thu cung đình thời Lý. Những mẫu đèn cổ từng thất truyền được nghiên cứu, phục dựng từ các nguồn tư liệu lưu trữ để trở thành những hiện vật mà trẻ em hôm nay có thể nhìn thấy và trực tiếp trải nghiệm.

Tại khu phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm, “Lưu trăng Phố cổ 2026” và Lễ hội Trung thu Phố cổ cũng khai thác nhiều lớp văn hóa của mùa trăng: Từ văn hóa lúa nước, đồ chơi và đầu lân truyền thống đến bánh Trung thu, hương trầm, trà và không gian sinh hoạt của gia đình Hà Nội xưa.

Đây có lẽ là một hướng đi đáng chú ý của bảo tồn văn hóa trong đời sống hiện đại. Di sản chỉ thực sự sống khi con người còn sử dụng, thực hành và kể lại nó.

Một chiếc đèn ông sao sẽ khó có thể trở thành ký ức nếu chỉ nằm trong tủ kính. Nhưng khi một nghệ nhân ngồi bên trẻ nhỏ, hướng dẫn các em chẻ nan, dán giấy, buộc dây và hoàn thành chiếc đèn của mình, một kỹ năng văn hóa đã được trao truyền.

Bởi vậy, bảo tồn Trung thu không nhất thiết có nghĩa là giữ nguyên tất cả những gì thuộc về quá khứ. Điều quan trọng hơn là giữ được “hồn” của mùa trăng, đồng thời tạo cơ hội để thế hệ mới tiếp nhận và sáng tạo lại bằng ngôn ngữ của mình.

Trung thu hôm nay có thêm mạng xã hội, những sân khấu lớn, những không gian check-in và các chương trình trải nghiệm. Nhưng bên dưới lớp vỏ mới ấy vẫn có thể là tiếng trống, chiếc đèn, mâm cỗ và sự quây quần – những yếu tố làm nên căn tính của mùa trăng Việt.

Từ “phá cỗ” đến “thắp sáng ước mơ”

Nếu những không gian văn hóa ở Hà Nội cho thấy Trung thu đang được tiếp nối bằng những cách thức mới, thì các chương trình tại nhiều địa phương lại cho thấy một chiều cạnh khác: Trung thu còn là thước đo của sự quan tâm mà xã hội dành cho trẻ em.

Tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Điện Biên, Thái Nguyên và nhiều địa phương khác, những đêm hội trăng rằm được tổ chức với các hoạt động vui chơi, văn nghệ, rước đèn, múa lân, phá cỗ, trao quà, học bổng, xe đạp và đồ dùng học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Hưng Yên, chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Tại Bắc Ninh, hàng nghìn phần quà, học bổng và thiết bị học tập được trao tới trẻ em ở những địa bàn khó khăn, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở giáo dục chuyên biệt và bệnh viện.

Ở vùng biên giới, những món quà Trung thu còn mang theo một thông điệp lớn hơn. Tại Yên Khương, Thanh Hóa, hơn 1.000 phần quà được trao cho học sinh. Tại Kim Điền, Quảng Trị, chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” trao hàng nghìn suất quà, học bổng và xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Riêng tại 36 điểm trường trên địa bàn biên giới, chương trình đã trao 13.500 suất quà, 136 suất học bổng cùng nhiều vật dụng thiết yếu.

Tại Điện Biên, các chương trình Trung thu được tổ chức tại các trường học thuộc 15 xã biên giới, trong đó riêng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn có hơn 1.150 phần quà dành cho học sinh.

Những con số ấy có ý nghĩa không chỉ ở giá trị vật chất. Phía sau mỗi phần quà là một lời nhắn rằng trẻ em, dù sống ở thành thị hay vùng sâu, vùng xa, dù có hoàn cảnh đầy đủ hay còn nhiều thiếu thốn, đều có quyền được vui chơi, được yêu thương và được nuôi dưỡng ước mơ.

Đó cũng là tinh thần được thể hiện tại nhiều chương trình Trung thu năm nay: Chăm lo cho thiếu nhi không dừng ở việc tạo ra một đêm hội vui vẻ, mà hướng tới việc tạo môi trường để các em được học tập, rèn luyện, phát triển và có cơ hội vươn lên.

Ở góc độ ấy, “lồng đèn thắp sáng ước mơ” không chỉ là một tên gọi giàu hình ảnh. Nó phản ánh một quan niệm rộng hơn về trách nhiệm xã hội: Ánh trăng rằm Trung thu không chỉ nằm trên những chiếc đèn lồng, mà còn nằm trong cơ hội học tập, sự động viên và niềm tin mà người lớn dành cho thế hệ tương lai.

Tại Tuyên Quang, hơn 30 mô hình đèn Trung thu khổng lồ mang hình dáng nhân vật lịch sử, linh vật dân gian và biểu tượng quê hương diễu hành qua các tuyến phố, thu hút đông đảo trẻ em và người dân. Khép lại đêm hội là màn phá cỗ dành cho các em.

Hình ảnh ấy gợi ra một điều tưởng như rất giản dị: cuối cùng, mọi chương trình Trung thu dù lớn đến đâu vẫn cần trở về với trẻ em. Các em mới là trung tâm của mùa trăng.

Và chính từ những trải nghiệm ấy, một thế hệ sẽ lớn lên cùng ký ức về Trung thu.

Mai này, những đứa trẻ hôm nay có thể không còn nhớ chính xác sân khấu năm ấy được dựng ở đâu, tiết mục nào mở màn hay món quà mình nhận được trị giá bao nhiêu. Nhưng có thể các em sẽ nhớ tiếng trống lân, nhớ bàn tay cha mẹ dắt mình đi rước đèn, nhớ người bạn cùng phá cỗ, nhớ chiếc đèn tự làm hoặc một đêm trăng mà mình từng cảm thấy được yêu thương.

Đó mới là phần giá trị lâu dài nhất của Trung thu.

Trong một xã hội đang thay đổi nhanh chóng, việc trao truyền văn hóa không thể chỉ dựa vào việc kể lại quá khứ. Văn hóa cần được sống trong hiện tại. Với Trung thu, điều đó có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ: một gia đình cùng làm đèn, một nghệ nhân truyền nghề cho trẻ em, một khu dân cư tổ chức rước đèn, một trường học đưa trò chơi dân gian vào hoạt động trải nghiệm, hay một cộng đồng dành sự quan tâm cho những em nhỏ còn nhiều khó khăn.

Từ “trông trăng” đến “phá cỗ”, từ chiếc đèn ông sao đến những lễ rước đèn giữa phố phường hiện đại, Trung thu đang tiếp tục thay đổi. Nhưng thay đổi không đồng nghĩa với mất đi.

Ngược lại, nếu biết tạo không gian để truyền thống gặp gỡ đời sống mới, mỗi thế hệ sẽ có thể tìm thấy mình trong mùa trăng ấy.

Và rồi, khi những đứa trẻ hôm nay trở thành cha mẹ, ông bà, các em sẽ lại kể cho con cháu mình nghe về một mùa Trung thu đã từng có tiếng trống, ánh đèn, mâm cỗ và những ước mơ tuổi nhỏ.

Bởi một mùa trăng chỉ thực sự sống lâu khi nó được trao truyền bằng ký ức, bằng trải nghiệm và trên hết, bằng tình yêu thương.

V.X.B