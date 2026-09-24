Hơn 500 thiếu nhi rộn ràng trong 'Đêm hội trăng rằm' tại Quảng trường Hùng Vương

Dự đêm hội có các đồng chí: Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, đông đảo người dân và thiếu nhi địa phương.

Tại đêm hội, đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, trang trọng đọc thư chúc Tết Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng cả nước. Đồng thời phát biểu gửi gắm tình cảm, sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo tỉnh đối với thế hệ mầm non tương lai.

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau phát biểu tại đêm hội.

Đêm hội diễn ra sôi động với các tiết mục văn nghệ tươi vui, hoà cùng ánh sáng lung linh của những chiếc đèn lồng truyền thống như liên khúc “Rước đèn tháng 8 - Em đi xem hội trăng rằm”, ca múa “Rock vầng trăng”. Điểm nhấn là màn giao lưu vui nhộn cùng Chú Cuội, Chị Hằng qua tiểu phẩm “Trung thu yêu thương”, kết hợp màn múa Lân - Sư - Rồng trong tiếng trống hội dồn dập, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Các tiết mục văn nghệ mang đến không khí vui tươi cho đêm hội.

Nhằm động viên, tiếp sức cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, bước vào năm học mới, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau trao tặng 25 suất học bổng. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu trực tiếp xuống khán đài trao tận tay những phần quà Trung thu cho toàn bộ 500 em nhỏ tham dự chương trình.

Đồng chí Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao quà cho thiếu nhi.

Lãnh đạo tỉnh trao quà Trung thu cho các em thiếu nhi tham dự chương trình.

Chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026 khép lại trong niềm vui và không khí ấm áp, để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng các em thiếu nhi về một “Mùa trăng yêu thương”.

* Hoà chung không khí rộn ràng của Tết Trung thu, tối 24/9, Đoàn phường Bạc Liêu phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau tổ chức “Đêm hội Trăng rằm - Trung thu nhớ Bác”. Chương trình mang đến cho thiếu nhi địa phương một không gian văn hóa truyền thống ấm áp, vui tươi và ý nghĩa.

Tại đây, không gian bảo tàng bừng sáng với sắc màu lung linh của những chiếc lồng đèn cùng tiếng trống hội Lân - Sư - Rồng rộn rã. Đêm hội thu hút hơn 150 em nhỏ tham gia, trong đó có con em cán bộ, công chức, viên chức và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Các em thiếu nhi được nghe kể chuyện “Bác Hồ với Trung thu Độc lập đầu tiên”.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giáo dục truyền thống qua câu chuyện “Bác Hồ với Trung thu Độc lập đầu tiên”. Lời kể truyền cảm giúp các em hiểu sâu sắc hơn về tình yêu thương Bác Hồ dành cho thiếu nhi.

Em Đỗ Ngọc Phương Trâm, học sinh lớp 6/4, Trường THCS Trần Huỳnh, xúc động chia sẻ: “Hôm nay đến đây xem múa lân, chơi trò chơi và rước đèn với các bạn, em cảm thấy rất vui. Đặc biệt, khi nghe kể chuyện về Bác Hồ với Trung thu đầu tiên, em thấy rất xúc động”.

Bên cạnh phần lễ ý nghĩa, các em còn được hoà mình vào không khí vui tươi với các trò chơi dân gian như rước đèn ông sao, rồng rắn lên mây; tham gia đố vui nhận quà và phá cỗ trông trăng cùng Chú Cuội, Chị Hằng.

Thiếu nhi tham gia chương trình trả lời câu hỏi về Tết Trung thu và nhận quà.

Nhằm chia sẻ và lan toả tinh thần tương thân tương ái, Ban tổ chức trao tận tay hơn 150 phần quà cùng những chiếc lồng đèn cho các em thiếu nhi, góp phần giúp các em có một mùa trăng ấm áp trọn vẹn.

Các em nhỏ được thưởng thức màn múa lân và vui chơi cùng chú lân.

Đêm hội khép lại trong giai điệu rộn rã của bài hát “Rước đèn tháng Tám”, để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng các em nhỏ tham dự chương trình./.