Gương sáng học sinh

Các em học sinh trao trả tài sản nhặt được cho chủ sở hữu.

Công an xã Đông Giang khẩn trương xác minh, xác định người đánh rơi chiếc ví là em Ating Thị Lệ Quyền (2009, trú xã Đông Giang) nên mời đến nhận lại tài sản. Cùng ngày, em Aria Văn Linh (2012, học sinh Trường THCS Mẹ Thứ, xã Đông Giang), nhặt được 1 chiếc ĐTDĐ đã đem đến giao nộp cho Công an xã Đông Giang. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Đông Giang đã khẩn trương xác minh, tiến hành trao trả chiếc điện thoại cho chị Nguyễn Thị Hồng (trú xã Bến Hiên, Đà Nẵng).