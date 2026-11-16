Gương sáng học sinh
Sáng 14-11, trên đường đến trường, các em Avô Ngô Gia Bảo (2011), Bling Quốc Việt (2011) và Ating Thắng (2010, cùng học Trường THPT Quang Trung, xã Đông Giang, TP Đà Nẵng) nhặt được hiếc ví có 527.000 đồng liền mang đến Công an xã Đông Giang trình báo, bàn giao để lực lượng Công an xác minh, trả cho người đánh rơi.
Công an xã Đông Giang khẩn trương xác minh, xác định người đánh rơi chiếc ví là em Ating Thị Lệ Quyền (2009, trú xã Đông Giang) nên mời đến nhận lại tài sản. Cùng ngày, em Aria Văn Linh (2012, học sinh Trường THCS Mẹ Thứ, xã Đông Giang), nhặt được 1 chiếc ĐTDĐ đã đem đến giao nộp cho Công an xã Đông Giang. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Đông Giang đã khẩn trương xác minh, tiến hành trao trả chiếc điện thoại cho chị Nguyễn Thị Hồng (trú xã Bến Hiên, Đà Nẵng).
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/guong-sang-hoc-sinh-post361069.html