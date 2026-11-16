Xét xử 2 đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá 6 ngàn tỷ đồng

Ngày 16/11, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép hơn 56 ngàn hóa đơn khống, trị giá trên 6 ngàn tỷ đồng do Đào Minh Thọ và Trịnh Trác Nhiên thực hiện.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”; “Trốn thuế”. Riêng bị cáo Trịnh Trác Nhiên bị truy tố thêm tội “Đưa hối lộ”.

Liên quan vụ án, Nguyễn Thành Nghĩa, cựu cán bộ thuế Cơ sở 3, TP Hồ Chí Minh, bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Đào Minh Thọ tại tòa.

Theo cáo trạng, Đào Minh Thọ, cầm đầu đường dây thứ nhất, từng tham gia mua bán hóa đơn khống với Bùi Văn Bảo - người đã bị xét xử trong một vụ án khác. Thọ mua hàng trăm hóa đơn từ các doanh nghiệp do Bảo và một người khác quản lý, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 154 tỷ đồng, rồi bán lại cho các cá nhân, doanh nghiệp.

Từ năm 2020 đến 2023, Thọ tổ chức hoạt động riêng bằng cách sử dụng giấy tờ tùy thân của người khác để thành lập 57 doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế. Thông qua các doanh nghiệp này, Thọ đã xuất bán hơn 9.000 hóa đơn giá trị gia tăng khống, với tổng số tiền trước thuế hơn 1.770 tỷ đồng cho 532 công ty, cơ quan và tổ chức.

Tính cả hoạt động mua bán hóa đơn trước đó, số hóa đơn Thọ tham gia mua bán vượt 9.600, tổng giá trị trước thuế hơn 1.929 tỷ đồng. Trong phạm vi vụ án đang xét xử, cơ quan tố tụng xác định Thọ thu lợi hơn 10 tỷ đồng từ việc mua bán hơn 2.200 hóa đơn. Hơn 7.390 hóa đơn còn lại được tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý trong giai đoạn 2.

Trịnh Trác Nhiên, được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây thứ 2, sử dụng giấy tờ tùy thân mượn của người khác hoặc mua trên mạng để thành lập 51 công ty không hoạt động thực tế trong giai đoạn 2020-2023. Các pháp nhân này được sử dụng để xuất bán hơn 47.000 hóa đơn khống cho 431 doanh nghiệp, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 4.180 tỷ đồng.

Trong phạm vi vụ án, Trịnh Trác Nhiên bị xác định chịu trách nhiệm về hơn 3.900 hóa đơn, thu lợi hơn 36 tỷ đồng. Hơn 43.100 hóa đơn còn lại được tách ra để tiếp tục xử lý trong giai đoạn 2.

Sở dĩ Trịnh Trác Nhiên có thể thực hiện được hành vi phạm tội của mình một cách trót lọt có sự tiếp tay của cán bộ thuế cơ sở 3 TP Hồ Chí Minh là Nguyễn Thành Nghĩa. Để che giấu việc xuất bán hóa đơn, năm 2020, Nhiên đã móc nối, thỏa thuận đưa hối lộ cho Nguyễn Thành Nghĩa. Công chức thuế cơ sở 3 này đã hướng dẫn Nhiên đăng ký địa chỉ kinh doanh cho 24 công ty ma trên địa bàn quận 3 cũ, đồng thời không kiểm tra, yêu cầu các công ty này giải trình về hóa đơn khống.

Nghĩa yêu cầu các công ty chỉ được xuất hóa đơn khống trong thời gian dưới một năm, sau đó ngừng sử dụng, thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh sang địa bàn khác và làm thủ tục ngừng hoạt động để tránh bị phát hiện trên phần mềm quản lý của Tổng cục Thuế. Nhiên đã nhiều lần đưa hối lộ cho Nghĩa hơn 3,8 tỷ đồng.

Ngoài hành vi trên, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2024 - 2/2025, Nhiên đã đưa 3,9 tỷ đồng và 123.000 USD cho Nguyễn Minh Mãi, cùng 500 triệu đồng cho Vũ Đình Giang, nhằm nhờ tìm người đưa hối lộ để được giúp đỡ, tránh bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, Mãi và Giang không thực hiện việc đưa hối lộ mà chiếm đoạt số tiền này. Hành vi của hai người đã được cơ quan tố tụng xử lý trong một vụ án khác.

Chiều cùng ngày, đại diện VKS đã hoàn tất phần công bố cáo trạng. Ngày 17/6, HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo. Phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 20/11.