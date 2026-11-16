Lan tỏa hình ảnh người Đà Nẵng thân thiện
Trong quá trình di chuyển trên địa bàn, trưa 14-11, anh Lê Chí Nguyên (trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nhặt được chiếc ví có giáy tờ mang tên người nước ngoài và một số tài sản khác.
Anh Nguyên lập tức mang chiếc ví nhặt được đến giao nộp cho Công an phường Liên Chiểu để xác minh, trao trả cho chủ nhân.Công an phường tiến hành kiểm tra và xác định người đánh rơi tài sản là anh Hong Seungjo (quốc tịch Hàn Quốc) nên liên hệ, mời nam du khách nước ngoài đến nhận lại vào chiều cùng ngày. Việc làm của anh Lê Chí Nguyên và tinh thần trách nhiệm của Công an phường Liên Chiểu đã góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh con người Đà Nẵng thân thiện, văn minh đối với bạn bè quốc tế.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lan-toa-hinh-anh-nguoi-da-nang-than-thien-post361071.html