Lan tỏa hình ảnh người Đà Nẵng thân thiện

Công an phường Liên Chiểu trao trả tài sản cho nam du khách Hàn Quốc.

Anh Nguyên lập tức mang chiếc ví nhặt được đến giao nộp cho Công an phường Liên Chiểu để xác minh, trao trả cho chủ nhân.Công an phường tiến hành kiểm tra và xác định người đánh rơi tài sản là anh Hong Seungjo (quốc tịch Hàn Quốc) nên liên hệ, mời nam du khách nước ngoài đến nhận lại vào chiều cùng ngày. Việc làm của anh Lê Chí Nguyên và tinh thần trách nhiệm của Công an phường Liên Chiểu đã góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh con người Đà Nẵng thân thiện, văn minh đối với bạn bè quốc tế.