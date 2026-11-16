CSGT Đà Nẵng phát hiện phương tiện bị trộm khi kiểm tra xe máy 'kẹp 3'

Tổ công tác phối hợp với Công an phường Hòa Khánh trao trả phương tiện cho chủ sở hữu. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Khoảng 19h30 ngày 15/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại giao lộ Nguyễn Sinh Sắc - Tốt Động, phường Hòa Khánh, Tổ công tác Trạm CSGT Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) phát hiện 3 nam thanh niên đi trên xe máy mang BKS 92M1-297.94 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, người điều khiển xe bất ngờ bỏ lại phương tiện cùng 2 người đi cùng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trước tình huống này, Tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Đức Anh Minh làm Tổ trưởng đã triển khai các biện pháp xác minh nguồn gốc phương tiện, đồng thời phối hợp với Công an phường Hòa Khánh làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chiếc xe máy trên là tài sản của anh Bùi Xuân Ân (SN 1975, trú xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng), bị kẻ gian lấy trộm vào rạng sáng 14/11 tại phường Hòa Khánh. Trước đó, anh Ân đã trình báo vụ việc với Công an phường Hòa Khánh.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, lực lượng chức năng đã trao trả chiếc xe cho chủ sở hữu theo quy định. Nhận lại tài sản, anh Ân bày tỏ sự cảm kích và gửi thư cảm ơn Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.