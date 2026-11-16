Chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng tiền thật để đầu tư tiền ảo

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận đơn tố giác của công dân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Dương Hữu Tài.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định trong thời gian làm nhân viên Công ty Trường Phát, Tài được giao nhiệm vụ tư vấn, trao đổi với khách hàng có nhu cầu mua nhà tại Dự án Khu dân cư Trường Phát An Minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can đối với Dương Hữu Tài.

Tuy nhiên, do cần tiền tiêu xài cá nhân và đầu tư tiền ảo trên mạng, Tài đã lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, đưa ra thông tin gian dối nhằm yêu cầu khách hàng chuyển tiền trực tiếp cho mình hoặc vào tài khoản của người thân, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, Tài sử dụng để đầu tư tiền ảo nhưng thua lỗ hết phần tiền đầu tư, số còn lại dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Tại Cơ quan điều tra, Dương Hữu Tài đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.