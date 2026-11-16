Phát hiện hơn 13 kg pháo nổ do hai thiếu niên tự chế ở Phú Thọ

Ngày 16/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an phường Nông Trang vừa phối hợp ngăn chặn hành vi chế tạo, vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ hơn 13 kg pháo nổ tự chế.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh CAT Phú Thọ

Trước đó, hồi 15h50 ngày 10/11, trong quá trình tuần tra tại khu vực chân cầu vượt Thụy Vân, thuộc Khu công nghiệp Thụy Vân, tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn Tiến (SN 2010) và Lê Hải D (SN 2010) điều khiển xe máy, mang theo một bao tải có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra bên trong bao tải, lực lượng công an phát hiện 14 quả pháo nổ tự chế cùng hai túi zip chứa chất bột màu trắng và màu vàng.

Làm việc với cơ quan công an, hai thiếu niên khai nhận đã cùng nhau chế tạo số pháo trên tại phòng ngủ của D. Khi đang tìm địa điểm cất giấu thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ, số pháo nổ tự chế có tổng khối lượng 13,098 kg. Hai túi zip chứa 0,219 kg natri benzoat và 0,250 kg lưu huỳnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tiến về hành vi sản xuất hàng cấm. Đối với Lê Hải D, cơ quan chức năng đã củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Công an phường Nông Trang khuyến cáo, việc tự chế tạo, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, kịp thời ngăn chặn việc tìm kiếm, học theo các hướng dẫn chế tạo pháo trên mạng xã hội.

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