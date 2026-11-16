Công an phường Hòa Khánh nỗ lực xây dựng địa bàn không ma túy

Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Xác định ma túy là một trong những nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm và gây ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự, Công an phường Hòa Khánh đã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát và tổ chức các đợt kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Phường Hòa Khánh trao kinh phí vay vốn hỗ trợ cho người vi phạm tái hòa nhập cộng đồng.

Trong đợt cao điểm 45 ngày phòng, chống ma túy, Công an phường đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, phát hiện 39 bị can liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (vượt 11,4% chỉ tiêu); tổ chức xét nghiệm 1.500 lượt, phát hiện 64 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy mới (vượt 6%); lập hồ sơ cai nghiện đối với 22 đối tượng (vượt 175% chỉ tiêu). Đặc biệt, đơn vị đã đấu tranh, phát hiện 12 vụ với 20 đối tượng (vượt chỉ tiêu 50%) có hành vi liên quan đến ma túy. Như vậy cả 3 chỉ tiêu Giám đốc Công an TP Đà Nẵng giao, Công an phường Hòa Khánh đều vượt. Không dừng lại ở những kết quả đạt được trong đợt cao điểm, ngay sau đó, Công an phường tiếp tục duy trì khí thế tấn công, trấn áp tội phạm, triển khai các biện pháp kiểm tra, rà soát và quản lý chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật. Qua đó, đơn vị đã tổ chức test nhanh 430 lượt người, phát hiện 33 đối tượng dương tính với chất ma túy, lập hồ sơ đưa 4 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Trong công tác đấu tranh trực tiếp với tội phạm, lực lượng Công an đã khám phá 2 vụ với 5 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy; phát hiện 2 vụ với 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và 3 vụ với 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Những con số trên cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt và sự kiên trì của lực lượng Công an phường trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. Đồng thời, khẳng định quan điểm xuyên suốt: không chủ quan, không để tội phạm ma túy có điều kiện hình thành, hoạt động phức tạp ngay từ cơ sở.

Chung sức xây dựng tổ dân phố không ma túy vào năm 2028

Hòa Khánh là địa bàn có đặc điểm dân cư và hoạt động kinh doanh lưu trú tương đối phức tạp, với gần 2.000 cơ sở lưu trú, nhà cho thuê trọ. Đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, dịch vụ nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn trong công tác quản lý cư trú, quản lý địa bàn và phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Sự biến động về dân cư, người lao động, người thuê trọ cùng với đặc điểm nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú phân bố trên địa bàn đòi hỏi lực lượng Công an phải thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, rà soát, cập nhật thông tin cư trú, kịp thời phát hiện những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước tình hình đó, Công an phường Hòa Khánh xác định công tác phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an mà cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân. Trong đó, vai trò của các tổ dân phố, ban công tác mặt trận, các đoàn thể và chủ cơ sở lưu trú có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm ngay từ địa bàn dân cư.

Công an phường Hòa Khánh tăng cường kiểm tra, phòng, chống ma túy tại các cơ sở kinh doanh, nhà cho thuê trọ trên địa bàn.

Với quyết tâm tạo chuyển biến thực chất trong công tác phòng, chống ma túy, Công an phường Hòa Khánh đã tham mưu triển khai lộ trình xây dựng phường không ma túy đến năm 2028. Theo kế hoạch, phường phấn đấu đến hết năm 2026 có 15/52 tổ dân phố đạt tiêu chí không ma túy, từng bước mở rộng địa bàn sạch ma túy trong năm 2027 và quyết tâm đến năm 2028 có 52/52 tổ dân phố đạt tiêu chí. Đến nay, toàn phường đã có 5 tổ dân phố đạt tiêu chí không ma túy, gồm: Hòa Phú 2, Hòa Phú 5, Hòa Phú 7, Hòa Mỹ 7 và Chơn Tâm 4. Đây là những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực của lực lượng Công an cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân tại khu dân cư. Đặc biệt, vai trò của những người đứng đầu tổ dân phố trong công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có ý nghĩa rất quan trọng. Sự phối hợp giữa lực lượng Công an với cấp ủy chi bộ, Mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố, các hộ gia đình và người dân đã góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy.

Trao đổi về quyết tâm thực hiện mục tiêu này, Trung tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Công an phường Hòa Khánh xác định, công tác phòng, chống ma túy phải được triển khai thường xuyên, liên tục, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh, xử lý với quản lý, giáo dục và hỗ trợ người nghiện, người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, xử lý các vụ việc mà quan trọng hơn là ngăn chặn nguồn phát sinh tội phạm, không để ma túy xâm nhập vào từng gia đình, từng khu dân cư. Thời gian tới, Công an phường Hòa Khánh tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh kiểm tra, quản lý cư trú tại các cơ sở lưu trú, nhà cho thuê trọ; rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng liên quan đến ma túy; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, phát huy vai trò của người dân trong việc cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, xây dựng từng tổ dân phố thực sự trở thành pháo đài vững chắc trong phòng, chống ma túy.

PHƯƠNG KIẾM