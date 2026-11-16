Trục xuất 26 công dân Trung Quốc làm việc không phép tại Đà Nẵng

Các lao động bị trục xuất. Ảnh: CACC

Ngày 16/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vào ngày 14/11 lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) tổ chức trục xuất 26 công dân Trung Quốc vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam về lao động và xuất nhập cảnh.

Trong đó, 18 người được trục xuất trên chuyến bay MU6012 của hãng hàng không China Eastern Airlines từ Hà Nội đi Thượng Hải; 8 người còn lại về nước trên chuyến bay 3U3906 của hãng hàng không Sichuan Airlines từ Hà Nội đi Thành Đô.

Trước đó, ngày 15/10, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an xã Thăng Trường kiểm tra đột xuất một công trường xây dựng thuộc Khu công nghiệp Tam Thăng 2, xã Thăng Trường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 26 công dân Trung Quốc đang làm việc tại đây nhưng không có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định.

Sau khi phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định và tổ chức trục xuất toàn bộ 26 trường hợp về nước.