Bắt thanh niên lừa đảo hơn 1 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo

Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Hữu Tài (sinh năm 1994, ngụ khu phố Thông Chữ, phường Rạch Giá, An Giang) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.‎

Vài tháng trước, cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác của người dân về dấu hiệu vi phạm pháp luật của Tài. Kết quả xác minh cho thấy thanh niên này từng làm cho một doanh nghiệp bất động sản, với nhiệm vụ tư vấn, trao đổi với khách hàng có nhu cầu mua nhà tại Dự án Khu dân cư T.P.A.M..

Dương Hữu Tài nghe cảnh sát đọc quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam. (Ảnh: Công an An Giang)

Do cần tiền tiêu xài và đầu tư tiền ảo trên mạng, Tài lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, đưa ra thông tin gian dối để khách chuyển tiền trực tiếp cho mình hoặc vào tài khoản của người thân. Bằng thủ đoạn này, Tài chiếm đoạt của khách hàng tổng số tiền hơn 1,025 tỷ đồng, dùng để đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân.

Làm việc với cơ quan điều tra, Dương Hữu Tài thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và nói rằng mình chưa có khả năng trả lại tiền cho nạn nhân.

Để phục vụ điều tra, Công an tỉnh An Giang đề nghị những người bị Dương Hữu Tài chiếm đoạt tài sản nhưng chưa trình báo khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (số 34 đường Lâm Quang Ky, phường Rạch Giá, điện thoại số 0762880303) để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và được giải quyết theo quy định của pháp luật.