Thanh Hóa: Hơn 613.000 lượt học sinh được tuyên truyền kỹ năng an toàn

Hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy tại Trường Trung học phổ thông Cẩm Thủy 1 (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Nội dung tuyên truyền tập trung hướng dẫn học sinh nhận diện nguy cơ cháy, nổ, đuối nước; cách xử lý tình huống ban đầu, kỹ năng thoát nạn và tự bảo vệ trong những tình huống nguy hiểm. Bên cạnh việc phổ biến kiến thức phù hợp với từng lứa tuổi, học sinh còn được trực tiếp tìm hiểu phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thực hành xử lý tình huống giả định dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Cùng với tuyên truyền trong trường học, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp cấp ủy, chính quyền và Công an cấp xã rà soát 1.380 điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng sống cho học sinh tại xã Hoằng Châu (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Tại các khu vực nguy hiểm, các lực lượng triển khai rào chắn, lắp biển cảnh báo, biển cấm, bố trí lực lượng cảnh giới và trang bị phao cứu hộ công cộng. Các lớp dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước cũng được chú trọng tổ chức. Việc kết hợp tuyên truyền, thực hành kỹ năng với cảnh báo, phòng ngừa tại các khu vực nguy hiểm góp phần giúp học sinh nâng cao khả năng tự bảo vệ, chủ động phòng tránh tai nạn, sự cố, nhất là tai nạn đuối nước.