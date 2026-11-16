Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý các gara ô tô trên đường Nguyễn Xiển hoạt động bất chấp lệnh dừng

Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam, ngày 12-11-2026, có đăng tải bài viết “Phường Khương Đình, Hà Nội: Hàng loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy vẫn ngang nhiên hoạt động”, phản ánh các cửa hàng, gara ô tô, xưởng sửa chữa ô tô… trên đường Nguyễn Xiển, phường Khương Đình vẫn sáng đèn và hoạt động bất chấp yêu cầu dừng hoạt động và việc “cắt điện, cắt nước” của chính quyền.

Về việc này, tại Công văn số 6396/UBND-TTDLCNS ngày 14-11-2026 của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao UBND phường Khương Đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam phản ánh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật (nếu có); báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 20-11-2026.

Trước đó, Báo Nông nghiệp và Môi trường, ngày 11-11-2026, có đăng tải bài viết “Xưởng tập kết, muối da động vật trên đất công, bao giờ xử lý dứt điểm?”, phản ánh khu đất công cho thuê sản xuất nông nghiệp ở xã Thuận An (Hà Nội) bị “hô biến” thành xưởng tập kết, ủ muối da động vật, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa môi trường.

Về việc này, tại Công văn số 6394/UBND-TTDLCNS ngày 14-11-2026 của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao UBND xã Thuận An chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung Báo Nông nghiệp và Môi trường phản ánh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật (nếu có); báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 20-11-2026.